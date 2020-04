Space Force : Netflix dévoile les premières photos de la comédie avec Steve Carell

Vous adorez la cultissime série "The Office" et les séries comiques américaines ? "Space Force" est la création Netflix qu'il vous faut. Steve Carrell et un casting de luxe se rejoignent pour composer une nouvelle branche de l'armée américaine. Découvrez les premières images du show.

Le monde des séries est souvent le plus prompt pour réagir à l'actualité. On en a eu encore la preuve dernièrement avec les producteurs de The Office qui ont annoncé travailler sur une nouvelle série de bureau qui se passera en télétravail. Une création qui découle clairement de la situation qu'on traverse actuellement avec le confinement lié au coronavirus. Un autre membre de l'équipe de The Office US a sauté sur une autre occasion, avant ça. Lorsque Donald Trump annonce en 2018 qu'il souhaite développer la sixième branche des formes armées américaines, Greg Daniels se dit qu'il y a quelque chose à faire. Steve Carell est avec lui à la création de Space Force, qui entend bien tourner en dérision les plans d'un président qui ne fait pas l'unanimité.

Alors que la vraie sixième branche est née depuis peu, Space Force s'apprête à entrer dans le catalogue Netflix. La série racontera la vie des membres de ce projet, dans leur vie professionnelle et, parfois, dans leur vie privée. Steve Carrell s'est adjugé le premier rôle et campera Mark R. Naird, chargé de s'occuper de cette branche tout neuve. Il travaille sur place avec des scientifiques et des militaires pour donner satisfaction au gouvernement américain qui veut, concrètement, dominer ce terrain qu'est l'espace. Si le contexte est un peu différent que dans The Office (la société de vente de papier laisse place à une base militaire), on s'attend clairement à retrouver les mêmes ingrédients, avec une comédie de bureau qui va proposer des situations loufoques et tourner en dérision un milieu en particulier.

Des premières images pour Space Force

Pour accompagner Steve Carrell, une belle distribution s'est jointe au projet. John Malkovich campera un scientifique, quand Lisa Kudrow sera la femme de Mark, forcée de le suivre dans sa nouvelle vie loin de son confort à Washington. Jimmy O. Yang, Ben Schwartz, Diana Silvers et Tawny Newsome sont aussi de la partie. On peut découvrir à quoi ressemblera Space Force avec les premières images dévoilées par Netflix. Elles sont à découvrir ci-dessous en attendant une bande-annonce qui ne devrait pas tarder et la diffusion programmée au 29 mai.