Sphère : HBO adapte un autre roman de l'auteur de Westworld

Le livre "Sphère" de Michael Crichton va avoir une nouvelle adaptation, sous la forme d'une série cette fois. Après le film de Barry Levinson dans les années 90, c'est HBO qui s'intéresse à cette histoire d'extraterrestres avec les producteurs de "Westworld".

HBO prépare une nouvelle série de SF

HBO sait toujours où piocher des bonnes idées pour des nouvelles séries. C'est encore du côté de l'oeuvre de l'écrivain Michael Crichton qu'il se tourne pour la série Sphère. Basée sur le roman éponyme, elle va probablement en reprendre l'histoire. À savoir l'expédition sous-marine secrète entreprise par des scientifiques américains pour s'approcher d'un vaisseau spatial qui gît au fond de l'océan depuis des centaines d'années. En examinant l'engin, ils tombent sur une sphère dorée intrigante. Les scientifiques ont la chance de pouvoir pénétrer dedans mais il ne leur reste aucun souvenir une fois qu'ils sont revenus. Par la suite, ils vont être au centre d'événements étranges qui sont liés à cette expérience... Une histoire d'aliens qui ne verse pas dans le spectaculaire et qui va devoir miser sur son ambiance pour captiver les téléspectateurs.

HBO s'associe avec Jonathan Nolan et Lisa Joy, avec qui l'adaptation de Westworld a été faite. Une série qui se basait déjà sur un autre écrit de Michael Crichton. Robert Downey Jr. participe également au projet en tant que producteur. Rien n'est connu sur l'équipe qui va se charger d'écrire et réaliser la série. Nous n'en savons pas plus aussi sur le casting. À noter que le tandem Nolan/Joy travaille actuellement avec HBO pour un portage des jeux Fallout !

Seconde adaptation pour Sphère

Une première adaptation du livre a déjà vu le jour. Réalisée par Barry Levinson, elle en porte le nom et assemble une jolie distribution menée par un trio Sharon Stone/Dustin Hoffman/Samuel L. Jackson. Mais si vous vous souvenez de ce film, ce n'est pas forcément pour des bonnes raisons. Plantage au box-office avec 73.4 millions de dollars pour un budget légèrement supérieur, il n'est pas non plus aidé par des retours négatifs de la presse. Les critiques sont compréhensibles tant Sphère ne se sert jamais de son budget confortable pour offrir un spectacle à la hauteur. Le spectateur suit cette aventure sous-marine avec l'impression que le film ne décolle jamais et ne veut pas s'assumer comme un objet mainstream. On sauvera quelques passages qui distillent une ambiance mystérieuse mais c'est hélas trop peu pour marquer les connaisseurs de science-fiction. La série n'aura donc pas de mal à surpasser cette première tentative.