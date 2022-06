Squid Game : il y aurait des indices dans la saison 1 pour la suite

La saison 2 de "Squid Game" est actuellement en cours d'écriture. Le créateur a révélé qu'il avait mis des indices dans sa première saison, juste au cas ou il pourrait proposer une suite de son œuvre.

Les jeux mortels de Squid Game

Squid Game fut le gros succès de la fin d'année 2021 sur Netflix. Venue de Corée du Sud, la série a explosé des records de visionnages sur la plateforme de streaming. Le show est ainsi devenu en quelques jours un véritable phénomène qui a donné lieu à un tas de reprises de l'univers. Entre une version avec des hamsters, un jeu vidéo inspiré de la série, ou des vrais jeux qui ont été organisés, tout le monde s'est emparé du concept.

Squid Game ©Netflix

Pour rappel, la série met en scène des personnes pauvres et endettées réunis dans un endroit secret pour participer à un jeu morbide. Ils devront en effet se soumettre à des épreuves en apparence simple, inspirées de jeux de cours d'école, et le gagnant ultime remportera une importante somme d'argent. Seulement, ils vont vite découvrir que ces jeux sont en réalité mortels.

La suite est en écriture

Devant l'immense succès de Squid Game, il semblait évident que Netflix allait tout faire pour continuer l'aventure. Même si la série peut se conclure après sa première saison, une porte reste ouverte pour une saison 2. Après plusieurs mois, celle-ci a été confirmée mais il faudra faire preuve de patience puisqu'elle n'arrivera pas avant 2023 ou 2024. Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série, va devoir se lancer dans l'écriture des prochains épisodes. Comme il l'expliquait récemment à Indiewire, il n'avait pas vraiment de plan pour la suite et va donc devoir tout imaginer. Cependant, l'auteur a révélé avoir tout de même inclut, tout au long de la première saison, des indices sur la suite.

Pour moi et pour les spectateurs. Juste au cas où il y aurait une autre saison, des choses qui pourraient se nouer. Pour le moment, je n'ai qu'un scénario large. Je suis en train de structurer l'histoire et les nouveaux jeux, et je souhaite en ressortir des idées plus détaillées.

On comprend donc que le créateur va tenter de faire des liens avec des éléments de la saison 1. On sent malheureusement que Hwang Dong-hyuk n'a pas vraiment tout prévu et il se pourrait que cela se sente dans les scénarios à venir. On espère évidemment que ce ne sera pas le cas. Mais il sera intéressant, une fois la saison 2 de Squid Game disponible, d'aller chercher ces fameux indices qui se seraient cachés dans les premiers épisodes.