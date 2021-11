Squid Game : une parodie hilarante avec des hamsters !

Depuis son succès sur Netflix, "Squid Game" donne des idées, notamment à la chaîne Youtube Hamsterious qui a reproduit les épreuves de la série avec des hamsters. C'est drôle, mignon, mais également tendu !

L'influence de Squid Game

La série Squid Game a cartonné sur Netflix depuis sa mise en ligne. La preuve, en seulement 17 jours, le programme a été vu par 111 millions de spectateurs, ce qui établit un record historique. Le show est devenu une véritable source d'inspiration. Cela a parfois mal tourné, comme dans cette école en Belgique, mais également donné lieu à des détournements amusants. On a par exemple eu droit à une parodie du SNL, avant qu'un petit malin ne lance un jeu vidéo non-officiel.

Aujourd'hui, on vous parle d'un nouveau détournement, aussi drôle que mignon et plein de suspense. Celui de la chaîne Youtube Hamsterious qui a tout simplement reproduit les épreuves de la série avec des hamsters. Une vidéo parfaite pour patienter en attendant une saison 2 de Squid Game, confirmée par le créateur de la série.

Une version géniale avec des hamsters

A l'origine, Squid Game met en scène des personnes endettés qui participent à un jeu mortel dans l'espoir de remporter une importante somme d'argent. Pour cela ils doivent survivre à des épreuves inspirées de jeux d'enfants. La première épreuve se déroule par exemple comme une partie d'Un, deux, trois, soleil avec une poupée géante. Lorsque celle-ci est retournée, les participants peuvent avancer. Lorsqu'elle se met face à eux, ils ne doivent plus bouger. S'ils sont repérés en mouvement, ils sont immédiatement éliminés.

Squid Game ©Netflix

Si la séquence est horrible dans la série, dans une version avec des hamsters cela passe tout de suite mieux. Surtout, la difficulté n'est plus la même dans la vidéo d'Hamsterious, à découvrir ci-dessous. Les différents hamsters doivent grimper par-dessus plusieurs obstacles en carton, éviter des piques et enfin passer au-dessus d'une plaque tournante en risquant de tomber dans le vide. Avec le montage et les effets sonores la vidéo crée une vraie tension même si on sait que tout cela est une blague. On se prend malgré tout à craindre pour ces adorables hamsters.

La vidéo se poursuit avec les autres épreuves de Squid Game, dont certaines ont été adaptées pour des hamsters. Il y a des gâteaux dont il faut sortir une forme sans la casser, des billes à trouver, un pont à traverser à l'aide d'une corde, sans oublier les plaques en verre. La vidéo se termine avec un faux combat. Le tout a été fait avec des reproductions en miniature des décors de la série. On imagine le travail nécessaire pour arriver à un résultat aussi impressionnant. Et pour aller encore plus loin dans cet adorable délire, la chaîne Youtube a publié un "Behind the scenes" qui prouve qu'aucun hamster n'a été blessé.

Squid Game est disponible sur Netflix.