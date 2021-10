Squid Game : Rami Malek et le SNL parodient la série Netflix

Impossible, en ce moment, de passer à côté du phénomène "Squid Game" sur Netflix. La série continue de faire parler et l'engouement ne semble pas sur le point de prendre fin. Le Saturday Night Live s'est emparé de la hype et propose une parodie avec Rami Malek.

Squid Game : l'inattendu carton de la rentrée

Le 17 septembre dernier, le météore Squid Game s'est écrasé sur Netflix, sans que des prévisions n'aient pu nous alerter sur la dimension du succès qui allait naître. Comme souvent avec la plateforme américaine, un carton a pris forme alors que personne ne s'y attendait. À tel point que Squid Game a battu le record du meilleur démarrage de tous les temps pour un programme Netflix.

Quoi que l'on pense de cette création venue de Corée de Sud, il faut applaudir un tel résultat. Inutile de revenir en profondeur sur le concept, qui narre comment des personnes avides de richesse participent à des jeux pour enfants aux issues dramatiques. Nous verrons jusqu'où Squid Game va grimper et on se doute que Netflix va insister en revenant tôt ou tard avec une saison 2.

Squid Game ©Netflix

Découvrez la parodie musicale du Saturday Night Live

Nouvelle preuve qu'un véritable phénomène a pris forme, avec la parodie qui vient d'être proposée par le Saturday Night Live. La célèbre émission diffusée aux États-Unis surfe à chaque fois sur les sujets du moment et c'est sans surprise que Squid Game a eu le droit à une relecture très particulière.

Vous aurez reconnu, sur fond de country, Pete Davidson (vu récemment dans The Suicide Squad) et Rami Malek (le méchant de Mourir peut attendre), qui poussent la chansonnette. On retrouve tous les codes du show, avec les fameux gardiens en costumes rouges, la poupée tueuse et les épreuves. Les deux acteurs campent des participants qui vivent une vie peu reluisante et veulent se refaire la cerise en remportant le gros lot. Sauf qu'il ne peut en rester qu'un seul au final !

Comme très souvent avec le SNL, la parodie est soignée, inspirée au niveau des gags et servie par des acteurs qui jouent le jeu à fond. On préfère que le succès de la série se traduise de la sorte plutôt qu'avec des tristes reprises du concept dans les cours d'école.