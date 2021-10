Squid Game saison 2 : le créateur veut réaliser un autre projet avant la suite

Alors que rien n'a encore été confirmé pour une saison 2 de "Squid Game", le créateur de la série Netflix évoque un autre projet qu'il aimerait faire avant. De quoi retarder la production de nouveaux épisodes.

Squid Game : le carton de l'année pour Netflix

Depuis sa diffusion sur Netflix, tout le monde parle de Squid Game, cette série qui voit des personnes endettée participer à un jeu mortel dans l'espoir de toucher des millions. A la manière de La casa de papel, la série coréenne est rapidement devenu un phénomène mondial. Rapidement le show s'est classé en tête du top 10 des programmes du moment les plus visionnés dans de nombreux pays - dont la France. Depuis, la série a battu un record historique et a même eu droit à une parodie du SNL.

Dans l'attente d'une saison 2

Forcément, désormais, la question que tout le monde se pose est : y aura-t-il une saison 2 de Squid Game ? Pour le moment, rien n'a été confirmé mais le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk a déjà dit avoir des idées pour de nouveaux épisodes. Néanmoins, dans une récente interview donnée à The Guardian, il a cette fois précisé avoir un autre projet qu'il souhaiterait développer avant.

Bien sûr qu'il y a des discussions. C'est inévitable parce que c'est un tel succès. Mais je ne vais pas travailler dessus tout de suite. Il y a un film que je veux vraiment faire. Je réfléchis à ce que je dois faire en premier. Je vais parler à Netflix.

Hwang Dong-hyuk aimerait donc d'abord retourner à la réalisation d'un long-métrage. De quoi retarder grandement la production d'une saison 2. On sait bien qu'un film ne se tourne pas en quelques jours. Déjà que le créateur n'a visiblement pas encore de scénario complet pour l'éventuelle saison 2 de Squid Game, si cela doit se faire après un long-métrage, il ne faudra pas s'attendre à voir de nouveaux épisodes l'année prochaine, ni la suivante.

Squid Game ©Netflix

On imagine par contre que Netflix va faire pression sur le réalisateur pour qu'il privilégie Squid Game. Devant un tel succès, la plateforme de streaming doit forcément vouloir en profiter et capitaliser dessus. Par ailleurs, toujours dans la même interview, Hwang Dong-hyuk a précisé vouloir que Netflix diffuse trois films qu'il a réalisé et qui n'ont pas eu une grande visibilité. Ceci pourrait entrer dans la négociation et ajouter des complications au lancement d'une saison 2. Clairement, Hwang Dong-hyuk a les cartes en main. Et il semble bien décidé à en profiter.