Squid Game : le jeu continue dans le nouveau teaser de la saison 2

Netflix vient de partager de nouvelles images de la deuxième saison de "Squid Game". On peut y voir Gi-hun alors qu’il se lance dans une nouvelle partie du jeu mortel.

Squid Game, un phénomène mondial qui prépare son retour

La série la plus populaire de l’histoire de Netflix a été dévoilée il y a maintenant trois ans. Créée par Hwang Dong-hyeok, Squid Game nous propose de suivre les participants d’un mystérieux jeu. Leur but est de réussir des épreuves étape par étape afin de remporter la somme de 45,6 milliards de wons. Mais s’ils se font éliminer, leur châtiment est la mort…

Depuis sa sortie, la première saison de Squid Game a cumulé plus de 265 millions de visionnages ! Comme évoqué plus haut, cela en fait donc la série à avoir été la plus vue par les abonnés de Netflix. La plateforme de streaming a donc demandé à son créateur d’écrire une deuxième saison. Pour cela, Hwang Dong-hyeok a pris son temps. Mais la sortie des nouveaux épisodes de la série phénomène se rapproche désormais.

Gi-hun joue une deuxième partie dans les nouvelles images

En février dernier, Netflix a dévoilé le premier teaser du deuxième chapitre de Squid Game. Désormais, le géant du streaming a décidé d’en montrer un peu plus avec de nouvelles images. On y retrouve Gi-hun, le gagnant de la précédente édition du jeu, propulsé dans une nouvelle partie. D’après le synopsis officiel de cette deuxième saison, le personnage incarné par Lee Jung-jae se lance dans cette nouvelle partie pour atteindre « un nouvel objectif ». Il va donc de nouveau faire face à « des situations mortelles » parmi tous les candidats qui rêvent de remporter le même prix que lors de la précédente édition du jeu. On devrait avoir droit à d’autres épreuves aussi dangereuses que celles que l’on a pu voir jusqu’à présent.

Une sortie prévue pour décembre avant la troisième saison

Lee Jung-jae est donc toujours là dans ces nouveaux épisodes. Et il n’est pas le seul à avoir repris son rôle de la saison précédente. Lee Byung-hun, Wi Ha-jun et Gong Yoo sont aussi de retour. Ces nouveaux épisodes ont également toujours été écrits mais aussi réalisés par Hwang Dong-hyeok. La saison 2 de Squid Game sera visible sur Netflix à partir du 26 décembre prochain. Pour rappel, en août dernier, Netflix a partagé une information importante : la série aura une troisième saison. Celle-ci arrivera en 2025. Mais il s’agira de la dernière du show.