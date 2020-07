Star Wars : deux personnages cultes de retour dans la série sur Obi-Wan ?

La série Star Wars sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor de retour dans le rôle va profiter de la meilleure fenêtre de tir qui s'offre à elle en se situant entre les événements de la prélogie et ceux de la trilogie originale. Deux personnages très importants de l'univers seraient dans le scénario.

Avant Un nouvel espoir

C'est par le biais d'un film que Obi-Wan Kenobi devait avoir son aventure en solo. Mais la mise en marche de Disney+ et l'échec du dernier spin-off sur Solo a changé les plans. Une série est désormais prévue, avec un petit retard à l'allumage. Joby Harold a remplacé Hossein Amini au scénario, Lucasfilm n'ayant pas été content de son travail. Le scénario doit se passer quelques années après La Revanche des Sith et avant Un nouvel espoir. Obi-Wan s'est réfugié sur Tatooine et se cache en tant que Ben Kenobi. C'est également sur cette planète qu'il a confié le jeune Luke, enfant d'Anakin et de Padmé, à un couple de fermiers. Sa sœur, Leia, n'est pas au même endroit. Les enfants ont été séparés à la naissance pour que leur père, devenu Dark Vador, ne mette pas la main sur eux. Le scénario doit se dérouler pendant la jeunesse de Luke et raconter probablement comment Obi-Wan tente de le protéger d'un Empire menaçant. Ewan McGregor a accepté de reprendre le rôle, pour notre plus grand plaisir. Il pourrait retrouver Hayden Christensen, l'interprète d'Anakin dans la prélogie.

Luke et Leia dans la série ?

D'après The Illuminerdi, deux jeunes acteurs seraient recherchés pour le casting. La production serait en train d'essayer de dénicher une fille et un garçon qui auraient entre 8 et 11 ans. Rien ne dit officiellement que c'est pour incarner Luke et Leia mais les profils correspondent par rapport à l'endroit où se situe la série dans la timeline de Star Wars. L'année dernière, déjà, un rapport indiquait que les producteurs couraient après un jeune Luke. Compte tenu que l'action se déroulera sur Tatooine et les événements de Star Wars 3, c'est presque normal de retrouver ce personnage dans le scénario. Pour Leia, en revanche, c'est plus surprenant sachant qu'elle est élevée par Bail Organa sur la planète Alderaan. Si cette rumeur se confirme, il faudra voir comment les scénaristes vont la faire intervenir dans la série. Ça ne sera pas pour tout de suite, le projet n'avance pas à grand pas et les prises de vue ne commenceront pas avant l'année prochaine.