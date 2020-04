Star Wars : la série sur Obi-Wan a un nouveau scénariste

L'univers Star Wars a merveilleusement commencé à se décliner sur Disney+ avec la série "The Mandalorian". Un autre programme pour la plateforme est en préparation avec comme intention de se concentrer sur Obi-Wan. Un nouveau scénariste vient de monter à bord.

Boiteuse pour de multiples raisons, la dernière trilogie Star Wars n'a pas réussi à ranimer la flamme chez les fans de la première heure, qui garde encore la trilogie initiale comme la seule et unique valable à leurs yeux. Mais la marque a de l'avenir sur le petit écran, avec l'apparition de Disney+, qui entend bien vendre du Star Wars par le biais de contenus exclusifs. La manœuvre a commencé de fort belle manière avec The Mandalorian, une petite réussite sans énormes prétentions qui faisait du bien par sa modestie. On attend sagement la saison 2 en octobre prochain et on n'oublie pas, non plus, que d'autres séries sont en préparation. Une sur Cassian Andor viendra compléter Rogue One, quand une autre s'attardera sur le destin d'Obi-Wan entre l'épisode 3 et 4. Ewan McGregor reprendra le rôle, alors qu'on a attendu longtemps que cette histoire soit racontée dans un film.

Un nouveau scénariste pour repenser la série sur Obi-Wan

Mais cette série sur Obi-Wan n'avançait pas sereinement. En début d'année, nous apprenions que son développement avait été mis en pause parce que les deux premiers scénarios n'étaient pas assez bons. Hossein Amini en était responsable et tout portait à croire qu'il allait sauter pour que quelqu'un d'autre prenne sa place. Variety rapporte que c'est Joby Harold qui a été engagé pour prendre la relève afin de remettre de l'ordre dans un scénario qui aurait pour gros défaut de trop ressembler à The Mandalorian. En effet, d'après les quelques retours de la presse américaine, celui-ci devait suivre un Obi-Wan en train de veiller sur Luke durant sa jeunesse. Si c'est le cas, il est vrai qu'on serait dans un schéma similaire à l'autre série Star Wars déjà entamée.

Harold a quelques références à son actif, d'une part étant le producteur de John Wick : Parabellum ou ayant écrit le scénario de Army of the dead, le film de zombies que Zack Snyder sortira sur Netflix. Il est également scénariste d'un nouveau film Transformers qui serait en préparation chez la Paramount. Pour en revenir à la série Obi-Wan, pas de changement prévu à la mise en scène, avec Deborah Chow toujours impliquée.

La production ne devrait pas commencer avant 2021 et aucune date de diffusion n'est encore annoncée. Par ailleurs, Disney+ va enfin arriver en France dès le 7 avril prochain.