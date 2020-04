Star Wars : on en sait plus sur le scénario refusé de la série sur Obi-Wan

La série Star Wars sur Obi-Wan Kenobi a changé de scénariste en cours de route, la faute à une histoire qui a été jugée peu originale par rapport à "The Mandalorian". On découvre maintenant ce qui était au programme dans le premier synopsis et, effectivement, la ressemblance est frappante.

Un spin-off sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor est un projet qui excite les fans depuis des années. Longtemps attendu sous la forme d'un film (ce qu'il devait être), il prendra vie avec une série pour la plateforme Disney+. Son intrigue doit se dérouler lors la période entre les épisodes 3 et 4. C'est-à-dire quand le personnage pense avoir vaincu Anakin et se rend avec son fils tout juste né sur la planète Tatooine avec comme intention de le mettre en sécurité, le temps qu'il grandisse. Un angle mort parfait, qui viendra compléter la saga Skywalker. Ewan McGregor pourra reprendre sans soucis le rôle dans lequel il a excellé, pour le plus grand bonheur des fans de son personnage.

Début 2020, on apprenait de la part de la presse américaine que le projet était mal engagé. La conception avait été mise en pause parce que les premiers scénarios ainsi que le pitch n'étaient pas assez bons aux yeux du studio. Le principal reproche était le manque d'originalité. Il se disait que l'histoire était trop proche de celle de The Mandalorian, avec un Obi-Wan qui serait le gardien d'un jeune héros (Luke ?). Dit comme ça, on voit forcément une grosse ressemblance avec l'autre série Star Wars, dans laquelle Mando veille sur Baby Yoda.

L'ancien synopsis de la série sur Obi-Wan se dévoile

L'ancien scénariste, Hossein Amini, a été remercié puis remplacé par Joby Harold. Difficile de savoir ce qu'il va garder du travail de son prédécesseur mais, en attendant, le site The Illuminerdi, vient de publier ce qui serait le précédent synopsis officiel de la série :

Tatooine, une planète désertique où les agriculteurs travaillent durement sous la chaleur de deux soleils. En même temps, ils essaient de se défendre, eux et leurs proches, contre les maraudeurs Tusken. Une planète loin de la civilisation. Et un endroit où il serait peu possible de trouver un maître Jedi, ou un orphelin qui porte le poids du futur de toute la galaxie sur ses petites épaules.

Nous sommes clairement dans la configuration qui avait été dépeinte, où Obi-Wan semble chargé de protéger un petit Luke, le temps qu'il grandisse et accomplisse sa formation. Si un film de la sorte était sorti avant que naisse la série The Mandalorian, nous n'aurions pas trouvé grand chose à redire. Mais dans le contexte actuel, l'impression de redite est réelle. Néanmoins, ce n'est pas dit que cette relation entre les deux personnages sera absente du show. On a même envie de croire qu'elle en sera le coeur, mais on s'attend à quelque chose de plus surprenant dans l'articulation des enjeux ou dans le choix des planètes à explorer. De plus, Mando a déjà eu à affronter les Tuskens dans un épisode de The Mandalorian, ce qui renforce encore plus les points communs.

Laissons le temps au nouveau scénariste de travailler, la production de cette nouvelle aventure Star Wars ne devrait pas débuter avant 2021. Quant à la sortie, elle pourrait arriver à la fin de cette année-là ou en 2022.