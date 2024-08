Star Wars : la star de The Acolyte réagit à l'annulation de la série

Dans une story Instagram, l'actrice Amandla Stenberg est revenue sur l'annulation après une saison de la série "Star Wars The Acolyte". Elle y évoque notamment la vague de haine qui a entouré le show avant même sa diffusion.

Star Wars : une seule saison pour The Acolyte

Même si elle n'est pas parfaite, on aurait aimé en voir davantage de la série Star Wars The Acolyte. Lancée le 5 juin sur Disney+, la saison 1 présentait de nouveaux personnages dans l'univers créé par George Lucas en se déroulant un siècle avant les premiers films. Un moyen de s'éviter une débauche de fan service comme on a pu en avoir un peu trop souvent dans les productions Star Wars de Disney+. De plus, le final du show a ouvert des pistes intéressantes, comme l'apparition du Seigneur Sith Dark Plagueis.

Malheureusement, la plateforme de streaming a décidé d'arrêter la série après une saison. L'annulation a été confirmée il y a une semaine, et fait suite à des retours négatifs d'une partie du public. De plus, le coût important de la production n'a pas aidé (on parle d'environ 180 millions de dollars de budget pour les huit épisodes de la saison 1). Et les audiences décevantes ont finalement achevé The Acolyte.

Essayez Disney+ 1 mois gratuit avec Canal+

Amandla Stenberg s'y attendait

Amandla Stenberg, qui interprète Mae et Osha, n'a pas tardé à réagir à l'annulation de The Acolyte. La star de la série a alors expliqué en story de son compte Instagram qu'elle n'avait pas été très surprise par cette décision, ayant pu voir un rejet massif du show avant même sa diffusion. Plus précisément, une campagne anti-The Acolyte menée par des groupes "hyper-conservateurs".

Je vais être transparente et dire que ce n'est pas un choc énorme pour moi. Je vis dans la bulle de ma propre réalité, mais pour ceux qui ne le savent pas, nous avons été confrontés à une vague d'attaques au vitriol depuis que la série a été annoncée, alors qu'elle n'était encore qu'un concept et que personne ne l'avait vue. (...) Nous avons subit un fanatisme hyper-conservateur, une haine fondée sur les préjugés et un langage haineux à l'égard du casting.

"Cela m'a vraiment affectée"

Avant la diffusion de The Acolyte, la créatrice Leslye Headland avait pris les devants en estimant que "quiconque se livre au sectarisme, au racisme ou à des propos haineux" n'était pas un fan de Star Wars. De son côté, Amanda Stenberg avait sorti le morceau Discourse en réponse au racisme dont elle avait été victime. Dans sa story, l'actrice a continué de partager son expérience et comment elle a dû encaisser des messages haineux.

Cela m'a vraiment affectée lorsque j'ai obtenu le rôle. Même si je m'attendais à ce que cela se produise, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez pleinement comprendre jusqu'à ce que cela vous arrive. Cependant, j’ai l’impression d’avoir surmonté ces sentiments de diverses manières, notamment en les exprimant moi-même. Pour moi, c’est devenu une situation où je n’avais d’autre choix que d’honorer mon sens de l’éthique, mes croyances et mes valeurs tout en étant dans cette position très particulière.

La saison 1 de Star Wars The Acolyte est encore disponible sur Disney+.