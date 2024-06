Avez-vous reconnu cet acteur de Game of Thrones dans la série Star Wars The Acolyte ?

Il fallait être attentif devant l'épisode 2 de "The Acolyte" pour reconnaitre Dean-Charles Chapman. Avant de jouer Maître Torbin dans la série Star Wars, l'acteur avait eu un rôle important dans "Game of Thrones".

Star Wars The Acolyte : qui est Maître Torbin ?

La série Star Wars The Acolyte a fait des débuts impressionnants sur Disney+. Après avoir mis en ligne les deux premiers épisodes le 5 juin, la plateforme de streaming a rapidement engrangé les millions de vues. 4,8 millions précisément en seulement 24 heures. De quoi rassurer les équipes de la série, à commencer par la créatrice Leslye Headland. Il faut dire que ce début de saison est parvenu à bien mettre en place de nouveaux personnages à une époque lointaine de la Haute République. Parmi ceux-là se trouvent les jumelles Mae et Osha (Amandla Stenberg), l'une étant l'antagoniste et l'autre une protagoniste de The Acolyte. À leurs côtés, on découvre Maître Sol (Lee Jung-jae) et les jeunes Jedi Yord (Charlie Barnett) et Jecki (Dafne Keen).

D'autres personnages secondaires sont apparus, avec un temps moindre. Le sort réservé à Carrie-Anne Moss a ainsi fait grincer des dents. Mais elle n'est pas la seule à avoir eu un destin tragique. Dès l'épisode 2, un autre Maître Jedi a perdu la vie : Torbin. Lorsqu'on le découvre dans The Acolyte, il est en pleine méditation, protégé par un bouclier de Force, et a fait vœu de silence. Lorsque Mae le confronte, elle se retrouve donc face à un mur. Mais ses mots parviennent finalement à l'atteindre. Et en raison de l'étrange passé qui les unis (qu'on découvrira dans l'épisode 3), Mae parvient à convaincre Torbin de se suicider avec un poison...

Essayez Disney+ 1 mois gratuit avec Canal+

Le Tommen Baratheon de Game of Thrones

Beaucoup ont vu en Torbin un personnage anecdotique, porté par un acteur inconnu. Il est en effet difficile à reconnaître avec son accoutrement, sa barbe et sa cicatrice au visage. Pourtant, le fans de Game of Thrones ont d'ailleurs vu ce comédien puisqu'il s'agit de Dean-Charles Chapman. Celui-là même qui incarnait Tommen Baratheon, le jeune roi de Westeros, dans les saisons quatre à six. Un personnage qui a eu une grande évolution durant ces saisons, avant de se suicider en sautant par une fenêtre du Donjon Rouge.

Dean-Charles Chapman ne s'est donc pas arrêté à Game of Thrones puisqu'il est ensuite apparu dans les films 1917 (2019) et Le Roi (2019). Il est aussi apparu dans quelques épisodes de séries avant d'incarner Torbin pour la série Star Wars. Si vous n'aviez pas remarqué qu'il s'agissait de lui dans The Acolyte, sachez qu'il sera plus reconnaissable dans l'épisode 3, qui reviendra sur le passé de Mae et Osha. Un épisode à découvrir à partir du 12 juin sur Disney+.

Essayez Disney+ 1 mois gratuit avec Canal+