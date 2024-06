The Acolyte : la série Star Wars fait des débuts fracassants sur Disney+

Le lancement de "The Acolyte" est très bon pour Disney+. En termes de vues, la plateforme a réalisé son meilleur score de l'année pour le début d'une série. Mais des retours très négatifs sur la série Star Wars interrogent.

Un lancement qui attire du monde pour The Acolyte

Disney+ a lancé ce 5 juin une nouvelle série Star Wars en live action : The Acolyte. Un programme qui se déroule durant l'ère de la Haute République et qui implique des personnages encore jamais vu sur les écrans. Ce qui permet au show d'avoir une certaine fraicheur tout en respectant les codes de Star Wars. De plus, la série est l'occasion de voir de nombreux Jedi faire face à un mystérieux Sith, tout en développant une histoire autour de la relation entre deux sœurs jumelles, Mae et Osha, interprétées par Amandla Stenberg.

Alors que Disney+ a proposé, au lancement, deux épisodes de The Acolyte, nous avons déjà pu en découvrir quatre, et le résultat est pour nous très engageant. Mais l'important pour la plateforme de streaming reste le public et le nombre de vues. Un jour après le lancement, les chiffres seraient vraiment positifs, à en croire Deadline. En effet, 4,8 millions de vues auraient déjà été cumulés. Ce qui en fait le plus gros lancement sur Disney+ depuis le début de l'année. Un score encourageant que le média américain compare à Ahsoka, précédente série Star Wars lancée l'été dernier. Celle-ci avait engrangé 14 millions de vues, mais en 5 jours. Si The Acolyte reste sur sa lancée, avec un premier week-end décisif, la série pourrait surpasser Ahsoka. Mais il faudra ensuite confirmer ce bon début dans les semaines suivantes, ce qui n'est pas encore assuré...

Des retours pas si positifs ?

En effet, si le public a été au rendez-vous pour les premiers épisodes de The Acolyte, une partie pourrait lâcher en cours de route. Certains ont d'abord réagi de manière virulente à la première séquence de la série. Mais le plus inquiétant demeure le score actuel sur Rotten Tomatoes. Avec à ce jour 92% d'avis positifs de la part de la presse, The Acolyte a tout d'une réussite critique. Sauf qu'en face, les 27% d'avis positifs de la part du public pourraient témoigner d'un rejet de cette nouvelle série Star Wars. Sauf qu'à en croire Screenrant, ces avis négatifs pourraient provenir de faux comptes en étant générés par des IA. Beaucoup de critiques mettant seulement une demi-étoile et se contentant d'écrire un synopsis vague de l'intrigue.

Il faudra attendre encore un peu pour voir si la tendance change et si les (vrais ?) spectateurs accueillent finalement le show de manière plus positive. La diffusion de l'épisode 3, le 12 juin prochain, sera un moment important et les retours devront être surveillés de près.

Star Wars : The Acolyte est disponible sur Disney+.

