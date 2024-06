Les fans de Star Wars choqués par le nouvel épisode de The Acolyte, comparé à Game of Thrones

Disney+ a mis en ligne l'épisode 5 de "Star Wars : The Acolyte" qui a fait réagir les fans. Des révélations importantes et des moments tragiques sont au programme de ce nouvel épisode. On fait le point dans cet article qui contient évidemment des SPOILERS.

Star Wars : l'épisode 5 de The Acolyte surprend et impressionne

L'épisode 4 de The Acolyte, la nouvelle série Star Wars de Disney+, s'est terminé sur un véritable cliffhanger. Le public a vu apparaître le mystérieux Sith qui manipule Mae depuis le début. Son entrée a marqué les esprits puisqu'il est parvenu à envoyer valdinguer plusieurs Jedi d'une projection de Force. Autant dire qu'après cela les spectateurs et les spectatrices attendaient impatiemment l'épisode 5, mis en ligne par la plateforme de streaming ce mercredi 26 juin. Et là encore, la série créée par Leslye Headland a fait fort avec des révélations importantes, un combat impressionnant et des moments tragiques plus qu'inattendus. Attention, la suite de cet article contient des SPOILERS !

Star Wars The Acolyte ©Disney+

On nous avait promis un combat au sabre laser capable de rivaliser avec les meilleurs des films Star Wars. D'après nous, on reste loin de la puissance du combat entre Obi-Wan et Qui-Gon face à Dark Maul dans La Menace fantôme (1999), et de la force émotionnelle de celui entre Anakin et Obi-Wan dans l'épisode 3 de la saga. Néanmoins, il faut bien admettre que le combat qui oppose le Sith de The Acolyte au Jedi dans la forêt est assez maîtrisé. D'abord, car il est lisible. Ensuite parce qu'il s'étale sur quasiment tout l'épisode 5 de la série.

De plus, à la surprise générale, des personnages importants meurent de manière brutale : la jeune Jedi Jecki (Dafne Keen), puis Yord (Charlie Barnett). Elle se fait transpercer à plusieurs reprises par le sabre du Sith, quand le second se fait briser la nuque par l'antagoniste. Une violence rare dans l'univers Star Wars, et encore plus dans les séries de Disney+, qui a amené une partie du public à faire une comparaison avec Game of Thrones, réputée pour sa facilité à tuer des personnages.

Un épisode validé par le public

Le public est donc resté sous le choc devant cet épisode 5 de The Acolyte, qui a néanmoins amplement convaincu. Certains se sont montrés très enthousiastes, le considérant même comme "le meilleur épisode de série Star Wars". La chorégraphie du combat au sabre laser a aussi été validée, avec une comparaison avec le jeu vidéo The Old Republic (2011). Les révélations sur l'identité du Sith ont aussi été bien accueillies, même si de notre côté on aurait souhaité quelque chose de plus surprenant.

En effet, sous le masque du Sith (conçu a priori en cortosis, un minerai capable de bloquer et de désactiver un sabre laser) se cachait donc Qimir (Manny Jacinto), le petit contrebandier qui accompagnait Mae et qui semblait inoffensif. Il cachait bien son jeu, et s'est avéré être un ennemi redoutable. Tout n'a pas encore été révélé sur lui et sur son passé, mais l'antagoniste a au moins expliqué qu'il souhaitait avant tout avoir un Acolyte, un apprenti qui lui serait loyal. La trahison de Mae n'est pas passée, et il a tenté de l'éliminer. De plus, son visage ayant été révélé, il se devait de tuer tous les témoins. C'était sans compter sur une intervention d'Osha qui fixa le robot Pip sur le dos de leur ennemi, ce qui attira des créatures et occupa le Sith pendant un moment.

Qimir est-il Ren ?

L'épisode 5 de The Acolyte s'est terminé avec une discussion entre Mae et Osha. Alors que Sol était évanoui, Mae a proposé à sa sœur de la rejoindre. Seulement, Osha la considère toujours comme une criminelle. Suite à ce rejet, Mae est parvenue à prendre le dessus sur Osha. Après avoir coupé ses cheveux et récupéré la tenue de sa sœur, elle a décidé de se faire passer pour elle auprès de Sol et de partir avec lui. Toujours inanimée, Osha va alors être récupérée par Qimir. On imagine que ce dernier tentera de faire basculer l'héroïne vers le côté obscure de la Force pour qu'elle devienne à son tour son Acolyte.

Enfin, une nouvelle hypothèse a continué de grossir suite à cet épisode sur l'importance que pourrait avoir Qimir dans l'univers Star Wars. Entre son masque, le thème musical qui lui est associé et son attitude, plusieurs fans ont pu y voir un gros clin d'œil à Kylo Ren. Et pour eux, Qimir serait alors Ren, qui dirigea les Chevaliers de Ren avant le fils d'Han Solo. Étant donné que les époques sont très éloignées entre The Acolyte et la dernière trilogie Star Wars, on pencherait davantage pour un précurseur de ce groupe. À voir si l'épisode 6, diffusé le 3 juillet sur Disney+, donnera des réponses dans ce sens.