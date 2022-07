Stranger Things 4 : cette vidéo de Joseph Quinn (Eddie) répétant Metallica bluffe les fans

Découvrez une vidéo coulisse de Stranger Things saison 4 dans laquelle Joseph Quinn (Eddie Munson) répète "Master of Puppets" de Metallica. Les fans sont bluffés !

Stranger Things : Eddie, star de la saison 4

La saison 4 de Stranger Things, disponible entièrement depuis le 1er juillet dernier, connaît un immense succès. Elle est devenue le deuxième programme le plus visionné de tous les temps sur Netflix et pourrait même dépasser Squid Game. Il faut dire que les créateurs du show avaient vu les choses en grand, et voulaient offrir aux fans un avant dernier round à la hauteur des attentes.

Jamie Campbell Bower as Vecna in STRANGER THINGS. Cr. Steve Dietl/Netflix © 2022

Outre son grand méchant Vecna aussi terrifiant que charismatique, ces nouveaux épisodes possèdent des séquences à l'ambition jamais vue dans la série. Et deux d'entre-elles se passent en musique.

Il y a tout d'abord eu l'épisode "Cher Billy" dans lequel Max est prise au piège par Vecna et parvient à s'échapper de justesse grâce au morceau Running Up That Hill de Kate Bush. Un moment puissant qui a marqué les spectateurs. Et qui a permis à Kate Bush de se retrouver en tête des charts.

Une autre séquence de Stranger Things saison 4 met en scène le personnage d'Eddie. Ce dernier, pour attirer les chauves-souris du Monde à l'Envers, se lance dans un solo de guitare démentiel sur le morceau Master of Puppets de Metallica. Comme pour Kate Bush, ce titre s'est hissé en tête des écoutes.

Joseph Quinn a tout donné en repet'

Pour les besoins de cette scène de l'épisode 9, l'acteur Joseph Quinn a répété le morceau. Une vidéo récente postée par l'équipe de scénaristes de la série a bluffé les fans. En effet, on voit le comédien en pleine séance de répétition :

Peu après sa mise en ligne, les fans se sont interrogés pour savoir si Joseph Quinn jouait réellement. Si le son semble provenir avant tout du morceau original, la guitare du comédien est bien branchée. Et ses accords sur le manche semblent corrects. Le générique crédite Tye Trujillo (le fils de Robert Trujillo, l'actuel bassiste de Metallica) comme musicien pour la séquence.

Mais cette vidéo coulisse prouve que Joseph Quinn a tout donné pour cette séquence de Stranger Things !

Pour voir le solo, c'est par ici :