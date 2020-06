Stranger Things : des guests à venir dans la saison 4

La saison 4 de "Stranger Things" devrait sortir en 2021, avec des ambitions renouvelées. La série probablement la plus populaire du catalogue de Netflix veut encore frapper fort avec plusieurs guests qui vont apporter leur soutien au casting récurrent.

Les frères Duffer veulent du beau monde dans la saison 4

Comme si Stranger Things n'était pas assez un phénomène, les deux créateurs de la série en veulent toujours plus. Lors d'un passage chez Deadline (via Heroic Hollywood), ils expliquent que le casting va nous réserver quelques surprises. A priori, au moins deux guests vont faire leur apparition dans les prochains épisodes, sans qu'on ne sache de qui il s'agit ou leurs rôles. Les frangins expliquent que la série est une merveilleuse occasion de travailler avec des talents qu'ils ont admirés dans le passé et notamment dans les productions des années 80. C'est pour ça que des gens comme Paul Reiser, Sean Astin et Cary Elwes ont pu trouver des rôles dans les saisons précédentes. C'est aussi pour ça que Winona Ryder a été engagée pour incarner Joyce Byers. Un personnage qu'on retrouvera bien évidemment dans la saison prochaine.

Qu'attendre de la suite de Stranger Things ?

Netflix a déjà vendu la mèche à propos du retour (prévisible) d'Hopper. Un teaser publié en février dernier le montrait enfermé dans le désert enneigé du Kamchatka après sa disparition lors de la destruction du passage vers l'Upside Down dans le dernier épisode en date. La scène post-générique avait mis tout le monde en alerte et la série ne se passera pas de lui pour la suite. Mais reste à savoir ce qu'il va lui arriver dans ce décor très glacial et comment son arc va se connecter avec celui des autres. Le groupe de gamins a été séparé, ce qui devrait permettre à l'intrigue de se dérouler dans d'autres endroits que la petite ville d'Hawkins. Les frères Duffer ont prévenu que cette saison 4 sera différente, avec des nouveaux lieux et des changements notables. Il faut au moins ça pour ne pas se reposer sur les acquis et renouveler un programme qui menace de tourner en rond s'il s'en tient à la bourgade habituelle.

La production des épisodes devait se dérouler en mars dernier mais la pandémie a forcé à modifier le calendrier. Les scripts, eux, sont prêts. Le tournage pourrait commencer tout logiquement avant la fin de l'année en cours pour une diffusion que l'on espère en 2021, à une date encore inconnue.