Stranger Things : Finn Wolfhard tease la date de sortie de la saison 4

Cela fait maintenant près de deux ans que les fans de "Stranger Things" attendent de pouvoir découvrir la quatrième saison de la série culte. Mais comme l’a révélé l’un de ses principaux interprètes, il faudra encore patienter de longs mois.

Stranger Things, un phénomène lancé en 2016

Cela fait maintenant cinq ans que le phénomène Stranger Things a débarqué sur nos écrans. La série Netflix, rapidement devenue culte, nous introduisait à l’époque à une bande d’enfants pendant les années 80. Suite à la disparition d’un de leurs amis, ils se décidaient à partir à sa recherche. Ils croisaient alors une étrange jeune fille tatouée d’un mystérieux 11 sur le poignet, avec qui ils se liaient rapidement d’amitié. Depuis, la bande d’amis a connu de nombreuses péripéties dans un univers recelant de nombreux mystères.

La série créée par Matt et Ross Duffer a séduit de très nombreux fans grâce à son histoire singulière aux éléments fantastiques et aux nombreux rebondissements. Les interprètes des principaux personnages, dont Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard ou Gaten Matarazzo se sont ouverts les portes d’Hollywood grâce à leurs performances. Et les fans attendent donc depuis chaque nouvelle saison avec impatience. Mais dans le cas du quatrième chapitre à venir, l’attente est devenue de loin la plus longue de toutes. Et elle va encore se prolonger.

Stranger Things © Netflix

Une quatrième saison pas avant 2022

La troisième saison de Stranger Things est maintenant sortie il y a près de deux ans. Elle s’était terminée sur un gros suspense, laissant les fans attendre la suite avec impatience. Mais près de deux ans plus tard, celle-ci n’est toujours pas arrivée. On savait déjà que la production du quatrième chapitre avait été largement retardée par la pandémie. Les acteurs ne s’étaient retrouvés qu’en mars dernier pour la lecture du nouveau scénario. Il n’est donc pas si étonnant d’apprendre aujourd’hui que la suite ne sera pas pour cette année.

Alors que les révélations sur la quatrième saison arrivent au compte-goutte, Finn Wolfhard a lâché des informations sur la date de sortie du nouveau chapitre du show. Au cours d’une interview avec Fanmio, l’interprète de Mike a été interrogé par un fan à ce propos. Et il a révélé que l’on devrait patienter encore de longs mois avant de pouvoir découvrir le nouveau chapitre : « Espérons qu’elle sortira l’année prochaine ». Cette courte phrase sonne comme un verdict sans appel pour les fans. Si l’acteur ne donne pas de date précise, il révèle donc que l’on n’est pas près de voir la suite de l’histoire lancée en 2016.

Stranger Things © Netflix

Le tournage de la nouvelle saison de Stranger Things n’est toujours pas terminé. Il va encore nécessiter plusieurs semaines avant de pouvoir être bouclé. Après cela, il faudra s’occuper de la post-production, que l’on imagine assez conséquente sur une série de cette ampleur. Il n’est donc pas étonnant de savoir qu’il va falloir patienter jusqu’à l’année prochaine avant de pouvoir retrouver Eleven et ses amis pour leurs futures aventures.

Un chapitre 4 plus effrayant que jamais

Pour rappel, Gaten Matarazzo, alias Dustin dans la série, a promis en janvier dernier que le quatrième chapitre du show serait le plus effrayant de tous. La nouvelle saison sera également l’occasion de voir de nouvelles têtes au sein de l’univers imaginé par les frères Duffer. Plusieurs acteurs, passés entre autres par les films Harry Potter ou Game of Thrones, sont attendus au casting. On a hâte de les voir interagir avec Wolfhart et consorts.

Pour cela, rendez-vous donc en 2022. Quant à une date de sortie plus précise, il faudra sans doute patienter quelques mois, ou au moins plusieurs semaines, avant d’en savoir plus. Pour cela, on suivra avec attention les futures annonces de Netflix.