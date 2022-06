Stranger Things : Kate Bush réagit au succès de son tube avec la saison 4

"Stranger Things" saison 4 a mis en avant le morceau "Running Up That Hill" de Kate Bush. La chanteuse s'est exprimée sur la seconde vie de sa chanson grâce à la série Netflix.

Le succès de Stranger Things

Cela faisait trois ans que les fans de Stranger Things attendaient le retour de la série Netflix. Depuis le 27 mai, sept épisodes de la saison 4 sont disponibles. On y retrouve notamment le groupe d'adolescents à Hawkins, tandis qu'Eleven a déménagé en Californie. Ils font alors la rencontre d'un terrible ennemi : Vecna. Ce dernier a notamment tenté de s'attaquer à Max dans un épisode 4 très émouvant. Mais heureusement, la jeune fille a pu compter sur ses amis et sur l'utilisation de sa chanson préférée : Running Up That Hill de Kate Bush.

La saison 4 de Stranger Things a logiquement cartonné sur Netflix. Au moment de la mise en ligne des nouveaux épisodes, la série a explosé un record de la plateforme. Avec plus de 286,79 millions d'heures visionnées, il s'agit du meilleur démarrage d'une série Netflix. Mais le succès a été aussi bénéfique pour Kate Bush puisque son morceau de 1985 a eu une seconde vie. Découverte par une nouvelle génération, la chanson s'est retrouvée notamment numéro 1 sur iTunes.

Kate Bush ravie de cette saison 4

Alors qu'elle se fait aujourd'hui plutôt rare dans les médias, Kate Bush a tenu à réagir face au succès de sa chanson grâce à Stranger Things. C'est directement sur son site web que l'artiste a publié un petit message de remerciement. Elle écrit son amour pour la série et sa joie de voir son morceau être entendu dans le monde entier :

Vous savez sûrement que la première partie de la fantastique et captivante nouvelle saison de Stranger Things a récemment été mise en ligne sur Netflix. Elle contient la chanson "Running Up That Hill" qui a eu droit à une toute nouvelle vie grâce aux fans qui aiment le show - je l'aime aussi ! Grâce à cela, Running Up That Hill est dans le monde entier et s'est placée numéro 8 au Royaume-Uni. C'est vraiment excitant ! Merci à tous pour le soutien à cette chanson. J'attends avec impatience la suite de la série en juillet.

Stranger Things peut donc compter Kate Bush parmi ses fans. La chanteuse attendant elle aussi la suite de la série avec impatience. Les deux derniers épisodes de la saison 4 seront mis en ligne par Netflix le 1er juillet. Pour le plaisir, et pour patienter, on vous remet le morceau dans sa version originale avec la vidéo ci-dessous :