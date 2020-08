Stranger Things : la saison 4 sera-t-elle la dernière ?

La saison 4 de "Stranger Things" est attendue comme celle du renouveau, les intrigues à Hawkins tournent un peu en rond et il faut agrandir le champ d'action pour que l'on découvre d'autres choses. Les créateurs de la série parlent de l'avenir de la série et de sa fin.

Stranger Things, la série qui déchaîne les passions

Stranger Things se suit sur Netflix depuis 2016 et l'engouement autour du programme grimpe un peu plus haut à l'arrivée de chaque nouvelle saison. La dernière en date, la troisième, a encore été longuement commentée sur le net ou les réseaux sociaux. La série trouve sa force dans son côté nostalgique mêlé à un récit d'initiation qui rappelle des œuvres cultes des années 80. Les enfants de Stranger Things apprennent à devenir des adultes en même temps qu'ils doivent lutter contre des créatures d'une autre dimension. Avec son jeune casting (Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp), cette série est l'une de celles qui caractérisent le plus la suprématie de Netflix sur ce marché du streaming.

La dernière saison s'est ponctuée par plusieurs événements marquants. Le shérif Hopper a disparu lors du final, laissant Onze en larmes et sans ses pouvoirs. Le groupe d'amis se voit séparé, avec des membres qui déménagent d'Hawkins pour prendre un nouveau départ ailleurs. Il y a également eu cette scène post-générique avec une base militaire perdue en territoire soviétique. Netflix n'a pas fait durer le suspense trop longtemps avec un premier teaser.

Stranger Things va encore continuer un moment

Les pierres ont été posées pour que la saison 4 sorte du cadre étriqué d'Hawkins et qu'on en apprenne plus sur les origines du mal. Au bout d'un moment, on va commencer à se poser la question de la fin de la série. Tout programme qui se prolonge se rapproche inéluctablement de son dénouement. Les créateurs, Matt Duffer et Ross Duffer, en disent plus sur leur plan (via Movieweb) et annoncent que cette saison 4 ne sera pas la dernière :

La saison 4 ne fera pas office de fin. Nous savons quelle sera la fin, et quand elle arrivera.

Netflix n'a jamais évoqué une officialisation pour une cinquième saison mais elle semble inévitable. Le succès sera forcément au rendez-vous quand les prochains épisodes sortiront et il n'existe aucune raison valable, de notre point de vue, pour que l'aventure ne se prolonge pas. On doit savoir, en interne, que Stranger Things est programmée pour se terminer après un certain temps. Si une cinquième saison semble quasiment actée après de telles déclarations, on n'ira pas jusqu'à dire qu'une sixième puisse voir le jour. En s'écartant d'Hawkins pour développer davantage les fondations de l'Upside Down, la série ne devrait plus s'éterniser.

On a parfois senti, avec trois saisons, qu'un sentiment de répétition se faisait ressentir. On aime l'idée que cette suite soit un nouveau départ qui amorce la fin à venir. La plateforme n'étend pas ses tubes en général. La Casa de Papel se ponctuera avec une cinquième partie, Dark s'est achevée avec trois saisons, 13 Reasons Why en a eu quatre, Ozark n'en aura guère plus...

Netflix et l'équipe avaient l'intention de sortir cette saison 4 durant la première partie de l'année 2021. La crise sanitaire provoque du retard et nous ne sommes même pas sûrs que nous pourrions voir les nouveaux épisodes l'année prochaine. Les scripts sont terminés et ont été peaufinés (de l'aveu des Duffer, c'est la première fois qu'ils ont tous les écrits prêts avant de tourner). Il ne manque que le feu vert pour que la production démarre.