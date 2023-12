Stranger Things : la pire théorie sur la fin debunkée par les créateurs

Les frères Duffer ont enfin mis un terme à une théorie répandue concernant la fin de la série "Stranger Things". La saison 5 ne se terminera pas comme certains fans l'imaginaient, et c'est tant mieux.

Stranger Things : bientôt la fin

On ne présente plus Stranger Things. En quatre saisons, la série Netflix est devenue un véritable phénomène de société, avec des millions de fans à travers le monde. Les spectateurs se sont attachés à ce groupe d'adolescents de la petite ville d'Hawkins dans les années 80, en proie à des phénomènes surnaturels.

Au fil des saisons, le mystère s'est épaissi, pour finalement arriver à un début d'explication dans la saison 4, avec l'arrivée du grand antagoniste Vecna, étroitement lié au personnage d'Eleven. Une saison dantesque, qui a donné un aperçu du final épique qui nous attend.

Comme annoncé, la saison 5 de Stranger Things sera la dernière, et devrait être la plus ambitieuse du show. Hélas, avec la grève des scénaristes, puis des acteurs, qui a paralysé Hollywood ces derniers mois, la production de ces nouveaux épisodes a pris du retard (ce qui ne va pas arranger ce gros problème de temporalité). Ainsi, la dernière saison ne devrait pas arriver avant 2025 sur Netflix. Une éternité pour les fans qui attendent avec une grande impatience d'assister au face-à-face final entre les ados et l'armée de Vecna.

La pire théorie sur la fin débunkée par les créateurs

Depuis le début de Stranger Things, de nombreuses théories circulent sur le passé d'Eleven, et le fameux "monde à l'envers". La saison 4 a donné un début de réponse, mais les paris sont ouverts concernant la manière dont se clôturera la série. Cependant, les créateurs ont tenu à mettre fin à une (ridicule) théorie répandue chez les fans.

C'est lors de la première de la pièce de théâtre adaptée de la série présentée à Londres ce mois-ci que les frères Duffer ont enfin mis un terme à la théorie selon laquelle toute la série n'était qu'une partie de Donjons & Dragons imaginée par Dustin, Mike, Will et Lucas depuis la première saison.

Ce serait l'équivalent de dire, 'Tout cela n'était qu'un rêve' (...) Ce n'est pas ainsi que nous allons terminer la série. Nous savons depuis un moment où nous allons. Et nous en sommes satisfaits ; espérons que cela satisfasse tout le monde. On verra.

ont déclaré les frères Duffer. Nous voilà rassurés !