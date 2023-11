Stranger Things saison 5 : les acteurs vont-ils être rajeunis ? Le producteur répond

Alors que le tournage de la très attendue saison 5 de "Stranger Things" n'a toujours pas débuté, une question angoisse les fans de la série Netflix : comment les producteurs vont-ils gérer le vieillissement des acteurs ? Shawn Levy a tenu à répondre.

Stranger Things : une saison 5 qui se fait attendre

La série Netflix phénomène Stranger Things s'achemine vers sa cinquième et dernière saison, qui devrait être encore plus ambitieuse que les précédentes. Après une quatrième saison riche en rebondissements et en émotions, qui a vu nos jeunes héros d'Hawkins affronter des dangers toujours plus grands avec l'arrivée de Vecna, la série devra apporter les réponses finales avec ces derniers épisodes.

Cependant, un défi se présente aux créateurs de la série : il va se passer beaucoup de temps entre la fin du tournage de la saison 4 (septembre 2021), et le début du tournage de la saison 5, exacerbé par la grève des acteurs qui fait encore rage à Hollywood et qui ne permet donc pas d'entamer les prises de vues de Stranger Things saison 5.

Il se sera ainsi déroulé au moins trois ans durant ce laps de temps. Et les jeunes acteurs auront pris de l'âge, ce qui risque de poser un problème de continuité narrative (sauf s'il y a un saut dans le temps, comme il en avait été question).

Shawn Levy répond aux inquiétudes des fans

Face à l'écart croissant entre l'âge réel des acteurs et l'âge de leurs personnages, la communauté des fans s'est interrogée sur la possibilité d'un rajeunissement numérique, une technique de plus en plus courante dans l'industrie cinématographique. Cependant, Shawn Levy, producteur exécutif de la série, a clarifié la position de la production lors d'une récente interview avec Deadline. Il a affirmé qu'aucune technologie de rajeunissement numérique, y compris l'intelligence artificielle, ne serait utilisée pour les acteurs de Stranger Things.

Levy a souligné que l'équipe de production était bien consciente des défis posés par le vieillissement naturel des acteurs et l'intervalle de temps entre les saisons. Il a rassuré les fans en indiquant que la série comptait sur l'expertise de ses départements de coiffure, de maquillage et de costumes pour ajuster l'apparence des acteurs, ainsi que sur l'atmosphère des années 80 pour aider à recréer l'illusion de jeunesse.