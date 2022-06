Stranger Things saison 4 : Millie Bobby Brown répond à cette théorie sur Eleven

L'épisode 7 de la saison 4 de "Stranger Things" a offert son lot de surprises, notamment dans une séquence avec Eleven, qui a ouvert la porte à une théorie très populaire. Son interprète, Millie Bobby Brown, y a récemment répondu. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS !

Stranger Things saison 4 : la fin approche

Stranger Things, la série star de Netflix, approche de son grand final. Alors que la saison 4 pulvérise tous les records, et que les deux derniers épisodes seront diffusés le 1er juillet, la saison 5 sera la dernière. Avec l'arrivée du grand méchant Vecna, le monde à l'envers commencent à livrer ses premiers secrets. Et les théories vont bon train.

STRANGER THINGS. Vecna in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

On découvre en effet que Vecna n'est autre que 001, un jeune homme doté de pouvoirs surnaturels, que le docteur Brenner a recueilli dans le but de faire des expériences scientifiques, et de transmettre ses pouvoirs à d'autres enfants. Dont Eleven (011). Mais dans l'épisode 7 de la saison 4 de Stranger Things, on apprend que 001 a tué les autres cobayes du laboratoire. Et que c'est Eleven, grâce à ses pouvoirs, qui a réussi à le stopper en l'envoyant dans Le Monde à l'Envers. Où il est devenu Vecna.

Eleven a-t-elle créé Le Monde à l'Envers ? Millie Bobby Brown répond

En dévoilant cette séquence, Netflix a semé le trouble dans l'esprit des spectateurs : Eleven a-t-elle créé Le Monde à l'Envers ? Une théorie si populaire que Millie Bobby Brown, l'interprète d'Eleven, a tenu à y apporter son avis :

Je ne crois pas, non. Je crois que cet univers alternatif a toujours existé sous Hawkins. Elle y a seulement accès, mais je ne pense pas qu'elle l'ait créé. Je pense qu'elle a ouvert un portail d'accès, ce que personne n'avait réussi à faire

a déclaré l'actrice dans une interview donnée à Variety.

Millie Bobby Brown (Eleven) dans Stranger Things saison 4 © Netflix

Les deux derniers épisodes de la saison 4 seront disponibles sur Netflix le 1er juillet. Le groupe d'ados devra affronter Vecna, et la bataille risque d'être sanglante si l'on en croit la bande-annonce.