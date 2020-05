Stranger Things saison 4 : une importante révélation sur Hopper à venir ?

Netflix aura vite rompu le suspense relatif au retour de Hopper, après sa disparition lors de la conclusion de la saison 3 de "Stranger Things". Son interprète, David Harbour, annonce une très grosse révélation sur son personnage. C'est pas très gentil de faire monter la hype comme ça...

Emporté dans la dernier épisode de la saison 3 de Stranger Things, Jim Hopper était voué à revenir. Parce que la façon dont il a été évincé n'était pas claire et une scène post-générique s'était chargée de faire monter la sauce à son sujet. On vous rappelle qu'elle se déroulait dans une base militaire russe et qu'il était question d'un prisonnier américain.

Si le concerné n'apparaissait pas à l'écran, on se doutait qu'il devait s'agir de lui. Quand bien même si sa présence dans la saison 4 était quasiment sûre, il est dommage que Netflix ait vendu la mèche aussi tôt avec un teaser qui montrait Hopper dans un camp de travail enneigé. Que va-t-il lui arriver ? Pourra-t-il s'échapper ? Comment a-t-il fait pour être toujours en vie ? Ça, ce sont des questions qui n'ont toujours pas de réponses et nous ne devrions pas les avoir avant la diffusion de la saison 4 de Stranger Things.

Le passé d'Hopper sera exploré dans Stranger Things

En mars dernier s'est tenue la Comic Con de Liverpool et David Harbour, l'interprète d'Hopper, était de la partie. Dans une interview filmée sortie il y a peu (mais qui a été enregistrée lors de cet événement), on y découvre l'acteur en train de donner quelques indices sur la saison 4. Et il annonce qu'on va en découvrir plus sur le passé d'Hopper, avec une grosse révélation à la clé :

Je sais précisément que dans la saison 4, nous vous donnerons une grande et énorme révélation sur le passé de Hopper. C'est l'une des choses que je connais depuis la première image du premier plan, et nous ne l'avons pas encore exprimé.

Sans trop en dire, il révèle que tout ça aura un rapport avec ce qu'il a connu à New York, au Vietnam et aussi comme père. Il sera aussi question d'Eleven et de Joyce, avec qui il a un passé en commun. Ce sera l'occasion parfaite de découvrir le personnage avec plus de sensibilité. Parfois un peu dépeint comme un bourrin dans Stranger Things, il n'a pas toujours fait l'unanimité. Même si quelques élans émotionnels ont permis de montrer Hopper sous un autre jour, en particulier quand il devait assurer ses responsabilités de père.

Dans une autre interview pour Total Film (via Games Radar), l'acteur Joe Keery (qui campe Steve Harrington) promet quant à lui que cette saison 4 de Stranger Things sera bien plus effrayante que tout ce qu'on a eu par le passé. Les frères Duffer derrière la série phénomène veulent étendre l'univers en sortant du cadre d'Hawkins et en proposant une intrigue plus ample. Il faudra hélas de la patience, l'arrêt de la production risque d'entraîner un temps d'attente plus important et il est inutile d'attendre la prochaine salve d'épisodes avant 2021.