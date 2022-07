Stranger Things saison 5 : ce détail annonce-t-il le futur monstre d'Hawkins ?

Et si le futur monstre de Stranger Things saison 5 avait été dévoilé dans l'épisode 8 de la saison 4 avec le dessin que Will offre à Mike ? On vous explique tout.

Stranger Things saison 5 : la der des der

Après une saison 4 XXL riche en rebondissements, Stranger Things reviendra une dernière fois pour une saison 5. En effet, les créateurs de la série ont annoncé qu'il s'agirait de l'ultime saison (même si un spin-off doit voir le jour). À priori, les nouveaux épisodes devraient arriver en 2024, et incluront un saut dans le temps pour s'accorder avec le vieillissement des acteurs.

Charlie Heaton as Jonthan Byers, Eduardo Franco as Argyle, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, Millie Bobby Brown as Eleven, and Noah Schnapp as Will Byers in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Cette saison 5 se concentrera sur Eleven et ses amis alors qu'ils doivent affronter une nouvelle menace qui plane sur Hawkins. Le dernier plan de la saison 4 annonce la guerre à venir, alors que Le Monde à l'Envers et le vrai monde ne font plus qu'un après l'affrontement avec Vecna.

Stranger Things saison 4 © Netflix

De nouvelles créatures sont donc attendues dans la saison 5, et un indice présent dans la saison 4 a peut-être dévoilé une d'elles.

Le dessin de Will prémonitoire ?

Dans le deuxième volume de la saison 4, nous découvrons le dessin que Will a fait pour Mike, qui représente la bande d'amis réunie pour combattre un dragon à trois têtes.

Le dessin de Will - Stranger Things © Netflix

Bien sûr, ce dessin est fortement symbolique car il met en scène le groupe d'amis de la saison 1 dans leurs personnages de Donjons & Dragons. Mike mène la charge en paladin et possède un bouclier avec un coeur. Une place centrale, le "coeur" du groupe, car Eleven (qui a commandé le dessin à Will) voulait lui signifier que c'était toujours lui qui menait et motivait la bande, sans quoi, tout s'écroulerait, elle en premier.

Dans le dessin, les autres membres ont également la place qu'ils occupaient dans Donjons & Dragons, qui représente la manière dont le groupe fonctionne. Will "le sage" profite de sa connexion avec le Monde à l'envers pour offrir des réponses sur son fonctionnement. Dustin, hache à la main et casque sur la tête est un guerrier intrépide (son look rappelle d'ailleurs celui qu'il a pour affronter Vecna) et Lucas un chevalier courageux. Mais le plus important reste le monstre qu'ils doivent affronter. Ce dernier pourrait présager de la future créature qu'ils auront à combattre dans la saison 5 de Stranger Things.

Tiamat, futur ennemi ?

On sait que les dessins de Will sont prémonitoires, en raison de sa connexion au Monde à l'envers et à Vecna, et qu'il avait dessiné le flagelleur mental bien avant qu'il ne fasse son apparition dans la série. Nancy Byers, après avoir été possédée par Vecna, avait mentionné qu'il lui avait fait entrevoir "un monstre à bouche géante".

Certains fans pensent qu'il pourrait s'agir de Tiamat, la reine et déesse principale des maléfiques dragons chromatiques, présente dans Donjons & Dragons.

Tiamat dans Donjons & Dragons

Étant donné que tous les monstres présents dans la série sont nommés par rapport au jeu de rôle, c'est une hypothèse plus que probable. Il faudra attendre 2024 pour avoir la réponse.