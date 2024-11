Stranger Things saison 5 : Netflix dévoile enfin la date de diffusion et des premières infos

Via un teaser des derniers épisodes de "Stranger Things", Netflix a confirmé une information importante sur la cinquième saison de sa série phare. Elle arrivera bien en 2025. Et pour faire patienter les fans, les titres des huit épisodes ont été dévoilés.

Stranger Things va se conclure

Depuis son lancement en 2016, Stranger Things s’est transformé en véritable phénomène culturel. Désormais, les fans de la série phare de Netflix attendent de pouvoir découvrir sa conclusion. Or, huit ans après la sortie des premiers épisodes du show, et deux ans après celle de la quatrième saison, le cinquième et dernier chapitre est prêt à être dévoilé.

Retardé par la grève des scénaristes qui a bousculé Hollywood en 2023, le tournage de la saison 5 de Stranger Things a mis beaucoup de temps à être bouclé. Mais il est désormais terminé. Et alors que l’on s’approche de la fin de l’année, Netflix vient de confirmer une information importante sur la sortie des derniers épisodes.

La fin de la série arrivera bel et bien en 2025

Netflix a partagé un teaser de la cinquième saison de Stranger Things. La vidéo confirme une information que les fans apprécieront : les derniers épisodes de la série arriveront bel et bien en 2025. Désormais, on attend que le géant du streaming partage une date de sortie plus précise. Cela devrait être le cas dans les mois – voire les semaines – à venir. Il y a de fortes chances pour que la diffusion se fasse entre octobre et décembre 2025.

La cinquième saison de Stranger Things sera composée de huit épisodes. D’après des propos de Maya Hawke rapportés par Deadline en juillet dernier, ils seront particulièrement longs. Et le teaser récemment partagé par Netflix nous donne le titre de ces épisodes. Seule la fin du titre du deuxième épisode est floutée afin de ne pas spoiler le début de la saison.

Dans cette vidéo, Netflix a partagé les noms des épisodes :

Mission de secours

La Disparition de (...)

Le Piège

Sorcellerie

Plan de choc

S'échapper de Camazotz

Le Pont

Le Monde à l'endroit

L’univers du show s’élargit

Si Stranger Things va donc livrer sa conclusion l’année prochaine, l’univers créé par les frères Matt et Ross Duffer va s’étendre au-delà de cette cinquième saison. Pour rappel, une pièce de théâtre intitulée The First Shadow a déjà vu le jour. Or, après avoir été jouée en Angleterre, celle-ci va prendre la direction de New York. Elle commencera à être jouée à Broadway au printemps 2025.

Et ce n’est pas tout, puisqu’une série spin-off de Stranger Things devrait aussi être proposée aux fans. Le projet a été annoncé en juin 2022, et on attend désormais d’en avoir des nouvelles. D’autres spin-offs pourraient aussi être lancés dans les années à venir étant donné le succès de la série principale.