Des nouvelles images impressionnantes pour la série Terminator de Netflix

Netflix a mis en ligne un premier extrait de la série d'animation "Terminator Zero", qui met l'accent sur la création des machines. Le show arrivera sur la plateforme le 29 août prochain.

Un extrait pour la série Terminator Zero

L'univers de Terminator continue de s'agrandir. Après six longs-métrages sortis entre 1984 et 2019, et la série télévisée Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor (2008-2009), c'est en animation que la guerre entre les machines et les humains va se poursuivre avec Terminator Zero. La série est co-production américano-japonaise née des sociétés Production I.G et Skydance Television. Réalisé par Masashi Kudō, le show se déroulera principalement en 1997, au Japon. C'est à cette période que l'informaticien Malcom Lee développe Kokoro, un système d'intelligence artificielle qui a pour but de concurrencer SkyNet. Mais alors que le jour du « Jugement dernier » approche, Malcom se retrouve pourchassé par une machine venue du futur. Heureusement pour lui, Eiko est envoyée depuis l'année 2022 pour le protéger face au Terminator...

Il y a un mois, Netflix avait dévoilé un premier teaser très prometteur. La qualité visuelle de Terminator Zero y était déjà visible, mais peu de choses étaient révélées sur l'histoire. La plateforme de streaming a cette fois mis en ligne un extrait qui, s'il ne nous apprend pas grand-chose sur le récit, met en avant la fabrication des machines tueuses avant que l'une d'elle aille dans une machine pour voyager jusqu'en 1997. Le tout, en montrant en parallèle le scientifique Malcolm face à sa propre création. La vidéo promotionnelle est là encore impressionnante, et devrait donner quelques frissons aux fans de la franchise.

James Cameron a aussi un projet Terminator

Terminator Zero sera disponible sur Netflix le 29 août prochain. Il ne reste donc plus que quelques jours avant de pouvoir découvrir la première saison du show. La saga Terminator ne devrait pas s'arrêter-la ensuite. Récemment, James Cameron a révélé qu'il préparait de son côté un projet "totalement confidentiel" autour de Terminator. Le réalisateur n'a pas donné plus d'informations. On ne sait donc pas s'il s'agira d'un nouveau film et si le cinéaste sera impliqué comme producteur, réalisateur ou autre.