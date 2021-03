The Bad Batch : un nouveau trailer pour la série animée Star Wars

Après "The Mandalorian", Disney+ continue son expansion de la saga "Star Wars" avec la série animée "The Bad Batch". La nouvelle bande-annonce du spin-off a d'ailleurs été dévoilée, nous donnant une indication très précise de ce qui nous attendra.

Vous reprendrez bien un peu de spin-off Star Wars ?

La saga Star Wars contient un univers si vaste qu'il permet l'existence de nombreuses séries dérivées. Parmi elles, on retrouve bien évidemment The Clone Wars, spin-off qui fut diffusé entre 2008 et 2020. Durant la saison 7, la série animée créée par George Lucas et Dave Filoni introduit une escouade pas comme les autres : The Bad Batch. Cette équipe de clones aux caractéristiques uniques fait alors forte impression, donnant des idées à Disney. C'est ainsi que le studio décide de mettre en chantier une série consacrée à ce groupe, et prévue pour être diffusée sur la plateforme Disney+.

Star Wars : The Bad Batch prendra donc place après les événements de La Revanche des Sith et The Clone Wars. On y suivra l'escadron composé de cinq clones qui tente d'évoluer dans un univers où la République et l'Ordre Jedi sont tombés. Ainsi, après la fin de la Guerre des Clones, l'escouade décide d'entreprendre des missions de mercenaires tout en essayant de trouver un but à leur existence.

Une bande-annonce qui promet de l'action

Après moult teasers et aperçus de la série, Star Wars : The Bad Batch dévoile une nouvelle bande-annonce officielle. Avec une animation qui rappelle Star Wars Rebels et The Clone Wars, cette série animée présente donc les capacités exceptionnelles des clones Hunter, Echo, Tech, Wreaker et Crosshair. Surtout, les cinq individus croiseront la route du Grand Moff Tarkin, personnage culte de la saga qui fait un retour remarqué dans une production de la franchise. Ce trailer permet également de confirmer que le Capitaine Rex et Saw Gerrera seront présents dans la série. Par ailleurs, on rappelle qu'un personnage issu de The Mandalorian sera aussi de la partie dans The Bad Batch : il s'agit de Fennec Shand qui apparaîtra sous une version plus jeune.

Pour rappel, The Bad Batch sera de nouveau produite par Dave Filoni. Toutefois, ce sera Brad Rau qui réalisera et supervisera la série. Ce dernier s'était précédemment illustré en s'occupant de Star Wars : Forces du destin. Quant au scénario, il est assuré par Jennifer Corbett, qui avait par le passé écrit plusieurs épisodes de Star Wars : Resistance. C'est donc une belle équipe déjà rodée sur d'autres productions de la saga qui tentera de faire mieux que Rebels et The Clone Wars.

Un premier épisode qui donnera le la de la série

Star Wars : The Bad Batch se déroulera dans une période encore peu abordée par LucasFilm. Par conséquent, c'est un mini-événement auquel Disney+ donnera de l'importance puisque le premier épisode de ce spin-off durera 70 minutes. Une longueur inhabituelle (surtout pour un épisode de série animée) mais qui devrait attirer la curiosité des abonnés.

En outre, ce premier épisode sera diffusé à partir du 4 mai, connu pour être le fameux jour de la célébration annuelle de Star Wars. La symbolique a son importance. Enfin, rappelons que Disney+ n'est pas prêt d'en finir avec les séries dérivées Star Wars puisque des spin-off consacrés à Obi-Wan Kenobi et Ahsoka Tano sont également prévus sur la plateforme.

En attendant tout cela, retrouvez la bande-annonce de The Bad Batch en une d'article et l'affiche ci-dessous :