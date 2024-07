The Boys : un film pour conclure la série après la saison 5 ?

Et si "The Boys" avait droit à un long-métrage pour se conclure ? C'est ce que voudrait l'acteur Laz Alonso, qui a souvent évoqué cette idée au créateur Eric Kripke.

The Boys : La Crème veut finir avec un film

Après deux ans d'attente, Prime Video a enfin dévoilé la saison 4 de The Boys. Le show créé par Eric Kripke est un programme phare de la plateforme de streaming. Mais il va bientôt s'arrêter. En effet, même si les audiences sont bonnes, le créateur a l'intention de conclure son histoire après la saison 5. Ce qui n'empêchera pas l'univers de The Boys de se poursuivre avec des séries dérivées (comme Gen V dont la saison 2 est en préparation). Néanmoins, certains aimeraient que l'opposition entre Homelander et Butcher se poursuivre au-delà de la saison 5. On pense aux fans, mais aussi aux personnes impliquées sur la série. C'est en tout cas le cas de Laz Alonso, l'interprète de La Crème.

Ce dernier a participé au podcast Happy Sad Confused pour parler de la série et donner son avis sur la fin annoncée de The Boys. L'acteur en a profité pour faire part de son désir de voir le show se terminer en beauté avec un long-métrage. Et il aurait même eu une bonne idée pour l'annoncer.

Par exemple, on aurait pu finir le dernier épisode de la saison 5 avec un cliffhanger et annoncer qu'on tournait un film depuis le début de la série.

Eric Kripke a dit non

Cependant, il s'agit uniquement d'un souhait de Laz Alonso qui apparemment ne se réalisera pas. Car Eric Kripke aurait constamment refusé cette idée du comédien. Ce qui montre bien que le créateur cherche avant tout à raconter son histoire à sa manière et n'est pas dans une optique d'étirer au maximum le show uniquement parce qu'il a du succès.

Reste que l'idée d'un film pour conclure The Boys n'aurait pas été absurde. D'une part, parce que d'autres séries vont le faire (comme The Mandalorian). D'autre part, parce qu'avant qu'Eric Kripke ne développe ce programme, une trilogie de films avait été envisagée pour adapter les comics de Garth Ennis.

L'intégralité du podcast avec l'équipe de The Boys est à découvrir ci-dessous :