The Boys S3 : cette image folle du pénis géant construit pour la scène de sexe

Si vous avez regardé le premier épisode de "The Boys" saison 3, vous n'aurez pas manqué cette scène de sexe complètement dingue. Découvrez la conception de ce moment mémorable. Attention, éloignez les enfants et évidemment, SPOILERS !

The Boys : une saison 3 encore plus folle

The Boys saison 3 est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 3 juin. Les trois premiers épisodes ont été mis en ligne par la plateforme de streaming. Comme dans les deux saisons précédentes, la série offre son lot de violence, de sang et de moments totalement WTF. Tout cela servant néanmoins à porter un regard critique sur le monde des célébrités et la société en général.

The Boys ©Amazon Prime Video

On retrouve ainsi les personnages principaux : Butcher, Homelander, Huguie et Stella. Mais Kimiko et Frenchie sont également de la partie. Et ils ont été impliqués, dès le premier épisode, dans une des séquences les plus marquantes de The Boys. Cette fameuse scène de sexe de l'épisode 1 dont tout le monde parle en ce moment. On y découvre Termite, capable de se rétrécir à la manière d'Ant-Man et qui s'en va se glisser dans le pénis de son conjoint. Jusqu'au moment où il éternue, provoquant un drame explosif devant un Frenchie sans voix.

Une construction de taille

À notre grande surprise, pour cette scène, les scénaristes se sont inspirés d'un meme sur Ant-Man et Thanos. Et pour la concevoir, la production a également fait preuve d'originalité. Le showrunner Eric Kripke avait récemment révélé à EW que pour obtenir ce résultat il avait été nécessaire de construire un pénis géant d'environ 3 mètres de hauts et de 9 mètres de long ! Un bel objet qui a été immortalisé par Brett Geddes sur le tournage. L'interprète de Termite a posté une photo improbable de lui avec sa doublure devant l'engin. Il a accompagné son post d'un message amusant : "Pour ceux qui se demandaient, la bite est réelle".

Nul doute que cette séquence de The Boys saison 3 restera parmi les plus marquantes de la série. Il sera d'ailleurs difficile de faire encore plus dingue même si, on nous promet un autre grand moment avec l'épisode Herogasm qui contiendrait une scène d'orgie qui a choqué l'équipe de tournage.

The Boys est à suivre sur Amazon Prime Video.