Le trailer final de la saison 2 de la série Amazon, "The Boys", est sorti, et ça fait mal ! On y retrouve le groupe des Boys mené par le sans pitié Butcher, qui défie les super-héros de VOUGHT, la compagnie qu'ils veulent tout simplement détruire. Attention cet article contient de nombreux spoilers sur la saison 1.

Le synopsis de The Boys

Basée sur le comics de Garth Ennis et Darick Robertson, la série éponyme The Boys a été développée pour Amazon par Eric Kripke.

Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire, une équipe de justiciers qui se fait appeler "The Boys" décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous.

Les Boys

L'équipe des Boys se compose de :

Billy Butcher (Karl Urban) : il est le meneur de l'équipe, ancien agent de la CIA. Il a une haine envers les sups et particulièrement envers Homelander, puisqu'il le croyait responsable de la disparition de sa femme.

(Karl Urban) : il est de l'équipe, ancien agent de la CIA. Il a une haine envers les sups et particulièrement envers Homelander, puisqu'il le croyait responsable de la disparition de sa femme. Hughie Campbell (Jack Quaid) : lorsqu' A-Train tue l'amour de sa vie , Hughie, vendeur de matériel informatique, s'allie à Billy Butcher et The Boys. Son désir de vengeance le pousse lui aussi à vouloir buter tous les super-héros corrompus. La vie de Hughie va basculer à tout jamais.

(Jack Quaid) : lorsqu' , Hughie, vendeur de matériel informatique, s'allie à Billy Butcher et The Boys. Son désir de vengeance le pousse lui aussi à vouloir buter tous les super-héros corrompus. La vie de Hughie va basculer à tout jamais. Mother's Milk aka MM (Laz Alonso) : il est chargé d'organiser et de planifier les opérations des Boys. Il menace continuellement de quitter le groupe pour la sécurité de sa famille, en partie à cause de ses fréquents affrontements avec Frenchie, mais ne le fait jamais...

(Laz Alonso) : il est chargé d'organiser et de des Boys. Il menace continuellement de quitter le groupe pour la sécurité de sa famille, en partie à cause de ses fréquents affrontements avec Frenchie, mais ne le fait jamais... Frenchie (Tomer Capon) : c'est un mercenaire compétent en munitions , infiltration et communications. Il a tendance à n'en faire qu'à sa tête, surtout lorsqu'il s'agit de protéger ou secourir Yumiko. Il a des conflits répétés avec Mother's Milk.

(Tomer Capon) : c'est un , infiltration et communications. Il a tendance à n'en faire qu'à sa tête, surtout lorsqu'il s'agit de protéger ou secourir Yumiko. Il a des conflits répétés avec Mother's Milk. Kimiko (Karen Fukuhara) : elle est muette, dotée d'une force incroyable et d'un pouvoir de régénération. Condamnée à devenir une super-terroriste, les Boys la libèrent et garde Kimiko sous leur protection. Aujourd'hui, elle fait partie intégrante de l'équipe et est activement recherchée comme les autres membres.

Les Seven

Ils sont la première équipe de super-héros au monde, créée par Vought-American. Oui mais voilà, ils ne sont pas naturellement des super-héros, puisque Vought les a créés de toute pièce, en injectant le composé V (compound-V) perfectionné dans les fœtus de femmes paumées. De fait, ce sont des super-héros largement plus puissants que les autres. Les membres des Seven se soucient peu de leurs idéaux (hormis la noob Starlight et Queen Maeve qui se pose beaucoup de questions) et sont plus préoccupés par les droits de merchandising.

1) Homelander

Interprété par Antony Starr, il est l'équivalent de Superman. Patriote et mégalomane, Homelander dirige les Seven, et rien ne l'arrête. En proie à de terribles pulsions meurtrières, c'est l'intelligence de Homelander qui lui permet de maintenir son statut. Il est prêt à tuer des innocents pour servir sa cause et celle de Vought. Cependant, lorsqu'il découvre la vérité sur la femme de Butcher et son fils caché, il voit rouge et tue Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue). Puis, il laisse la vie sauve à Butcher et le dépose dans le jardin de sa femme Becca (Shantel VanSanten).

2) Queen Maeve

Interprétée par Dominique McElligott, elle est dotée d'une super-force et est indestructible. Elle est l'ex de Homelander. Elle a perdu toutes ses illusions, ne croit plus en rien et est devenue alcoolique. Mais elle n'a pas toujours été comme ça, c'est du moins ce qu'elle explique à Starlight. Maeve prend souvent la défense de cette dernière face aux autres membres des Seven.

3) Black Noir

Il est le plus mystérieux des Seven. Tout de noir vêtu, nous n'avons encore jamais vu son visage, sûrement pour une bonne raison. Il a une super-force, supérieure à celle de Homelander, dont il est proche. Dans la première saison, Kimiko fait les frais de la force de Black Noir. Enfin, lors des premières minutes de l'épisode 1 de la saison 2, on suit Black Noir qui massacre un certain nombre de personnes en Syrie avant d'arriver à sa target (un super-terroriste vu dans la saison 1) et de lui arracher la tête malgré quelques brûlures.

Black Noir et ses brûlures

4) A-Train

Interprété par Jessie Usher, il est supposément l'homme le plus rapide du monde. Sa négligence le rend responsable de la mort par pulvérisation de la petite amie de Hughie, dans l'épisode 1 de la saison 1. A-Train est malpoli, négligent et très immature. Il n'a aucune mémoire des visages et oublie régulièrement celui de Hughie (heureusement). Bref, il est profondément égoïste et manque sérieusement d'empathie. En outre, il est accro au compound-V, ce qui l'amène (après une cascade d'événements) à devoir tuer sa petite amie super-héroïne Popclaw.

5) The Deep

Interprété par Chace Crawford, il est l'équivalent d'Aquaman. Souvent méprisé par les autres et drôle à son insu, The Deep est un personnage très intéressant voire attachant. En proie à une espèce de dépression, The Deep a toujours les meilleures idées pour sauver ses congénères poissons. Malheureusement, ça finit systématiquement en boucherie (ou plutôt en poissonnerie). La saison 2 va encore nous offrir des séquences d'anthologie avec The Deep et ses amis les animaux marins !

6) Starlight

Interprétée par Erin Moriarty, Annie a la capacité de projeter une lumière aveuglante. Elle était jusqu'alors la dernière arrivée chez les Seven. Surexcitée par cette promotion attendue depuis son plus jeune âge, la jeune Annie déchante très vite. D'abord, elle subit ce qui s’apparente à un viol de la part de The Deep. Puis elle comprend que tout cela n'est que marketing et que les Seven n'ont que faire de sauver des vies humaines. En plus, après avoir eu une histoire d'amour avec Hughie, elle apprend de la bouche de ce dernier qu'il n'y a pas de sup sans compound-V ! Elle finira par combattre aux côtés de The Boys. Et au vu des trailers de la saison 2, cela semble continuer dans cette voie.

7) Translucent

Interprété par Alex Hassell, il possède une peau en carbone qui plie la lumière et lui permet de devenir ainsi invisible. Cette même peau le rend également impénétrable aux blessures. Mais c'était sans compter sur les Boys ! Après l'avoir capturé dans le premier épisode de la saison 1, Hughie tue Translucent en faisant exploser un suppositoire de C4, précédemment placé dans son rectum par Frenchie.

Translucent cède donc ainsi sa place chez les Seven à Stormfront, dans la saison 2.

Stormfront la nouvelle de l'équipe des Seven

Dernière membre arrivée chez les Seven, Stormfront est la plus forte d'entre eux, juste derrière Homelander et Black Noir. Interprétée par Aya Cash, Stormfront pourrait s'apparenter à Tornade des X-Men. Elle a une force surhumaine, est capable de voler et envoie des éclairs avec ses mains.

Stormfront a l'air de vouloir prendre le lead, ce qui agace fortement Homelander qui lui lance un : "Putain, pour qui tu te prends ?" dans le trailer ci-dessus. Mais pour la jeune femme, il y a une guerre contre les terroristes à mener et elle veut bâtir une armée de super-héros pour en venir à bout. Dans le trailer, on découvre ainsi un lanceur de javelot surpuissant, une broyeuse d'êtres humains à distance...

Antony Starr (Homelander) avait déclaré lors d'une interview accordée à EW en parlant de Stormfront :

C'est une grenade jetée dans le monde de Homelander et des Seven. Elle me cause vraiment tellement de problèmes.

La saison 2 de The Boys, l'histoire

Comme le dit Butcher dans le trailer final, disponible en tête d'article :

Tout ça c'est un merdier infernal, et on est les blaireaux les plus recherchés du pays. On a un super-terroriste et de nouveaux super-héros.

Et quand MM lui demande quel est son plan, la réponse de Butcher est sans appel :

On va détruire Vought et je vais récupérer ma femme.

Évidemment, tout le monde le suit. Ce qui nous promet une saison 2 irrévérencieuse au possible, riche en action et en hémoglobine. L'histoire va être simple, les Boys vont devoir détruire les sups et Vought sans se faire prendre. Ajoutons à cela la nouvelle venue, son armée de sups et le combat contre les super-terroristes !

Comme le dit Karl Urban, l'interprète de Butcher, dans son post Instagram, il ne reste plus que 4 semaines avant le retour de The Boys.

La série satirique de super-héros reviendra donc très prochainement, le vendredi 4 septembre sur Amazon avec la saison 2. D'abord avec une salve de trois nouveaux épisodes. Puis, un nouvel épisode sera disponible chaque vendredi jusqu’à la fin de la saison (le 9 octobre). Retrouvez d'ailleurs ici notre critique de la saison 1 de The Boys.