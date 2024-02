The Boys : on connaît la date de sortie de la saison 4 !

Prime Video a dévoilé la date de diffusion de la saison 4 de "The Boys". La saison 3 avait été proposée durant l'été 2022. Deux ans auront été nécessaires avant le retour d'Homelander dans la série.

The Boys : la série Prime Video est bientôt de retour

The Boys est un des gros succès de Prime Video. Une série phare de la plateforme de streaming, tirée de la bande dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson, et créée par Eric Kripke. Dès sa première saison, le show a convaincu le public grâce à son ton irrévérencieux et sa violence graphique (mais pas que). Et les années passant, la popularité de la série n'a pas faibli. La preuve avec le développement du spin-off Gen V. Diffusé durant le dernier trimestre 2023, celui-ci a profité du report de la saison 4 de The Boys, et a rapidement été renouvelé pour une saison 2.

Essayez Amazon Prime - 30 jours gratuits

Cependant, on attend avec impatience ce quatrième chapitre de The Boys, puisque la saison 2 remonte à l'été 2022. Un important retard a été provoqué par la grève des scénaristes, puis celle des acteurs et des actrices. Mais tout cela est derrière nous et Prime Video va bientôt mettre un terme à l'attente des fans, puisque la date de diffusion des prochains épisodes a enfin été dévoilée. Et celle-ci est pour bientôt.

Au programme de la saison 4

C'est donc le 13 juin que commencera la saison 4 de The Boys sur Prime Video. Deux ans, quasiment jour pour jour, auront séparé les saisons 3 et 4 de The Boys. Une longue attente qui, on l'espère, aura valu la peine. Pour rappel, quelques détails avaient été dévoilés sur la suite de l'histoire. Au programme, Homelander devrait être au cœur d'un procès après avoir décapité un homme. Ce qui ne l'empêchera pas de faire campagne pour la présidence. Et donc, peut-être, de mener un peu plus le pays vers le chaos, comme c'était le cas sur le campus de Gen V lors du final sanglant.

On ne sait pas encore si les personnages du spin-off de The Boys participeront à cette saison 4. Mais les événements de celle-ci mèneront directement à la saison 2 de Gen V. Enfin, une autre série dérivée est actuellement en préparation : The Boys: Mexico. Là encore, une introduction de ses protagonistes est envisageable dans les prochains épisodes de The Boys. Réponse en juin sur Prime Video.