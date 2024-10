Ce prochain spin-off de The Boys s'annonce "monstrueusement bon"

Après "Gen V", un autre spin-off de "The Boys" est en préparation. Titré "Vought Rising", ce show sera centré sur Soldier Boy et Stormfront, et il y aurait de quoi passionner le public.

The Boys : direction les années 1950 dans un prochain spin-off

La série The Boys n'en a plus pour très longtemps. Créé par Eric Kripke, le show tirera sa révérence avec une cinquième et dernière saison, annoncée avant même la diffusion de la saison 4. Il ne s'agit pas d'une annulation, mais bien d'une volonté de son créateur de conclure la série. Ce qui ne veut pas dire que cet univers super-héroïque irrévérencieux, tiré des comics de Garth Ennis et Darick Robertson, va s'arrêter là.

The Boys a eu plusieurs dérivés. En animation, avec The Boys présentent : Les Diaboliques (2022). Puis avec le spin-off Gen V (2023), en lien direct avec les événements de la série principale. Celui-ci a été un succès et aura droit à une saison 2. En parallèle, Prime Video a commencé à développer un autre programme, qui se déroulerait cette fois au Mexique. Diego Luna et Gael García Bernal seraient impliqués. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a encore autre série dérivée dans les cartons du service de streaming. Titré pour le moment Vought Rising, ce show reviendra dans le passé, jusque dans les années 1950...

Le public bientôt époustouflé par Stormfront et Soldier Boy

Contrairement à Gen V et The Boys: Mexico, Vought Rising devrait mettre en valeur des personnages déjà connus de The Boys. En effet, la série sera l'occasion de retrouver Soldier Boy (Jensen Ackles) et Stormfront (Aya Cash), longtemps avant les événements qu'on connaît. Aux dernières nouvelles, l'histoire devrait impliquer un mystérieux meurtre et nous ramener aux origines de Vought. On y verra les premiers exploits de Soldier Boy, mais aussi les manipulations diaboliques de Stormfront, lorsqu'elle se faisait encore appeler Clara Vought. Paul Grellong, showrunner de cette prochaine série, et Eric Kripke, qui officie comme producteur exécutif, ont déclaré l'été dernier (via Deadline) :

Nous avons hâte de vous époustoufler et de troubler vos âmes avec cette saga salace et macabre, imprégnée de sang et de composé V

Plus récemment, Aya Cash s'est exprimée sur Vought Rising auprès de Comicbook. La comédienne a expliqué qu'il n'y avait pas encore de date de tournage et qu'elle ne pouvait dès lors pas donner beaucoup d'informations sur ce sujet. Elle a tout de même affirmé avoir lu deux scénarios qui sont "monstrueusement bons". On veut bien croire l'interprète de Stormfront, qui en a vu de belles avec The Boys. Espérons que le tournage de la série pourra débuter bientôt. Dans tous les cas, la série ne devrait pas arriver avant 2026.