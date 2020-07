The Crown : Netflix annonce finalement une saison 6 - CinéSéries

Après avoir annoncé que "The Crown" s’arrêterait après la saison 5, Netflix vient finalement de révéler que la série aurait le droit à une sixième saison, qui sera cette fois bien la dernière. Alors que la quatrième est attendue d’ici la fin de l’année, on ne sait pas encore quand les cinquième et sixième saisons sortiront sur la plateforme.

Que raconte The Crown ?

The Crown se concentre sur la vie de la Reine Elizabeth II, de son mariage en 1947 à son règne actuel. La première saison raconte l’arrivée au pouvoir, lorsque la Reine se retrouve forcée de diriger la plus célèbre monarchie du monde tout en nouant des relations avec le légendaire premier ministre Winston Churchill, puis les événements qui s’en suivent jusqu’en 1955. La deuxième couvre la crise de Suez en 1956, le scandale politique de l’affaire Profumo et la naissance du Prince Edward. La troisième saison se déroule de 1964 à 1977, et comprend notamment l’élection d’Harold Wilson en tant que Premier Ministre ainsi que le Jubilé d’argent de la Reine. La quatrième saison couvrira la période pendant laquelle Margaret Thatcher était la Première Ministre du Royaume. On pourra y voir Lady Diana Spencer, et les princes William et Harry y seront aussi introduits.

The Crown a été créée par Peter Morgan et est produite par Stephen Daldry. Étant donné qu’elle s’étale sur plusieurs décennies, différentes acteurs interprètent les principaux personnages au fil des saisons. C’est Claire Foy qui incarne la reine dans les deux premières saisons, dans le rôle qui l’a propulsée sur le devant de la scène. Matt Smith y joue le Prince Philip et Vanessa Kirby prête ses traits à la Princesse Margaret, la sœur de la souveraine. Depuis la troisième saison, Olivia Colman a pris le relais de Foy dans le rôle principal, tandis que Tobias Menzies a repris celui de Philip et qu’Helena Bonham Carter est la nouvelle interprète de Margaret. Dans la quatrième saison à venir, c’est Gillian Anderson qui prêtera ses traits à Margaret Thatcher, tandis qu’Emma Corrin jouera une jeune Diana Spencer. Tom Byrne y sera aussi introduit dans la peau du Prince Andrew.

The Crown aura finalement bien le droit à une saison 6

Comme nous vous le rapportions en février dernier, alors qu’à l’origine il voulait terminer The Crown à la fin de la saison 6, Peter Morgan avait finalement annoncé que la série s’arrêterait après son cinquième chapitre. Le scénariste pensait alors qu’il s’agissait de la façon idéale de conclure la série. Mais il semblerait que Morgan ait fait marche arrière, puisque Netflix vient finalement d’annoncer sur son compte Twitter que les fans pourront bien voir une sixième saison de The Crown. Cette fois, il s’agira bien de la dernière. Le créateur de la série à réagi à l’annonce, expliquant la raison pour laquelle il est revenu à son plan de départ :

Quand nous avons commencé à discuter des intrigues de la saison 5, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devrions revenir au plan original et faire six saisons.

Avec ce schéma, les interprètes des trois principaux protagonistes de la série, la Reine Elizabeth, le Prince Philip et la Princesse Margaret, auront chacun eu deux saisons pour proposer leur version de leur personnage.

Une partie du casting des deux dernières saisons de The Crown déjà connue

Alors que l’on attend encore la sortie de la quatrième saison de The Crown, dans laquelle on retrouvera les mêmes acteurs que ceux de la saison 3 dans les principaux rôles, on connaît déjà certains des comédiens qui prendront le relais dans les deux dernières saisons. C’est Imelda Staunton, alias Dolores Ombrage dans la saga Harry Potter, qui portera la couronne de la Reine dans les saisons 5 et 6. Il y a quelques jours, nous vous annoncions que Leslie Manville, l’interprète de Cyril dans Phantom Thread, reprendra le rôle de la Princesse Margaret. On ne sait en revanche pas encore qui jouera le Prince Philip. Il faudra attendre avant de découvrir les performances de Staunton et Manville, puisqu’on attend encore la quatrième saison, qui débarquera d’ici la fin de l’année sur Netflix. Il reste donc trois saisons entières de The Crown à découvrir pour les fans.