The Grudge : Netflix évoque de nouveau sa série d’horreur

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

La franchise « The Grudge » a tenté un retour en ce début d’année 2020 avec le film réalisé par Nicolas Pesce, pour un résultat plus qu’oubliable. À Netflix de maintenant tenter sa chance. La plateforme vient d’annoncer qu’une série japonaise était en préparation !

Le cinéma horrifique japonais est terrible. Pas toujours accessible au très grand public, certains titres comme Ring, Dark Water ou Ju-On (The Grudge, à l’international) suffisent à vous le prouver. Mais quand les américains se mettent en tête de piller le genre pour le cuisiner à leur sauce, ça donne rarement des bonnes choses. Enième preuve avec The Grudge sorti les semaines précédentes, inutile prolongement d’une franchise qui ne fait plus vraiment d’effet. Netflix va tenter de faire mieux. Elle avait déjà évoqué un projet de série l’année dernière mais plus aucune nouvelle ne sortait. On apprend aujourd’hui que c’est toujours d’actualité et que ça devrait arriver « prochainement » – dans le jargon Netflix, ça veut dire que c’est sûrement pour cette année !

The Grudge, mais en série. Ju-On sera notre prochaine série d’horreur japonaise et elle arrive bien évidemment prochainement. — Netflix France (@NetflixFR) January 29, 2020

Le bon point à noter est que le programme sera fait par des japonais et ne tentera pas de transposer la mythologie aux USA ou ailleurs. On se dirige donc vers une histoire qui va revenir aux bases, en passant par la structure d’une série. Netflix a peu de titres asiatiques forts dans son catalogue d’exclusivités. Une précédente tentative, en provenance de Corée, avait déjà tâté le terrain de l’horreur avec Kingdom.

The Grudge, ça cause de quoi ?

Comme souvent dans le cinéma d’horreur japonais, il est question de malédiction et de fantômes. Tout commence avec un père de famille qui tue sa femme et son fils après avoir appris qu’il était cocu. Dès lors, quiconque pénètre dans leur ancienne maison est frappé par une malédiction impossible à fuir. Le film original, signé Takashi Shimizu, correspond assez au format sériel avec plusieurs arcs narratifs qui présentent des personnages différents confrontés à ce mal. La série va peut-être reprendre ce principe en abordant chaque épisode avec un nouveau héros. À moins qu’on parte sur une narration plus conventionnelle avec une seule histoire. Dans tous les cas, il y a là probablement une occasion d’essayer d’explorer l’origine du mal en profondeur. Mais pour le reste, à moins de revoir la mythologie ou d’y apporter des ajouts conséquents, il ne devrait pas y avoir du chamboulement. Une maîtrise de l’ambiance et des éléments horrifiques qui la composent sera déjà suffisants pour nous satisfaire.