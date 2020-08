The Haunting of Bly Manor : Netflix dévoile le teaser et la date de diffusion

Nouvelle maison, nouveaux fantômes ! Mike Flanagan continue sur Netflix avec "The Haunting of Bly Manor", seconde saison de son anthologie horrifique. Après des premières images, découvrez enfin le teaser qui lève le voile sur une ambiance réussie ainsi que sur la date de diffusion.

On prend les mêmes et on recommence

Suite à la très bonne réception de The Haunting of Hill House, Netflix continue de miser sur le talentueux Mike Flanagan pour une seconde saison qui va partir sur une histoire différente. Pas complètement, car il sera toujours question de fantômes et d'une maison dans laquelle se déroule des événements surnaturels. On ne change pas non plus le casting. Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, et Henry Thomas sont tous encore de la partie pour incarner d'autres personnages. Alors que la saison une se basait sur le roman éponyme de Shirley Jackson, la suivante va s'inspirer de l'oeuvre d'Henry James. D'abord annoncée comme une adaptation du Tour d’écrou, elle sera en réalité un mélange entre plusieurs écrits de l'auteur.

Le scénario va suivre une gouvernante (Victoria Pedretti) fraichement engagée par un homme fortuné pour s'occuper de son neveu et sa nièce dans sa grande propriété. Pensant trouver un boulot assez tranquille dans un cadre agréable, l'intéressée va vite se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Ses craintes vont se confirmer avec la présence de fantômes. Et si les enfants étaient liés à ces phénomènes ?

Un teaser et une date pour The Haunting of Bly Manor

Netflix vient d'envoyer sans prévenir le premier teaser de la nouvelle saison. Il fait bien meilleure impression que les images dévoilées il y a quelques jours, où rien de bien excitant n'était montré. On entre enfin dans le coeur du problème avec des manifestions surnaturelles ! L'aperçu s'ouvre sur l'héroïne qui se rend dans une sorte de cave où sont entreposés des jouets. Lorsqu'elle quitte la pièce, une poupée se met en mouvement. Elle n'est pas au bout de ses peines. Enfermée dans un placard ou face à un présence inquiétante qui sort de l'eau, les fantômes vont lui en faire voir de toutes les couleurs.

Le teaser, accompagné par une bande-son de voix d'enfants, permet de se familiariser avec l'ambiance de The Haunting of Bly Manor et il se ponctue sur une petite fille qui demande à un fantôme de se taire. Ce passage nous laisse penser que la menace n'en sera pas une, en fonction d'où l'on se place. Dans la première saison, la combinaison entre une intrigue familiale brillamment écrite et des purs moments de terreur avait montré que les fantômes n'étaient pas que des motifs fantastiques dénués de profondeur. La seconde saura-t-elle être du même acabit ? On le découvrira le 9 octobre prochain, une date que vient de dévoiler Netflix à la fin de ce teaser !