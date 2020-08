The Haunting of Bly Manor : Netflix dévoile les premières images

Mike Flanagan revient sur Netflix avec son anthologie horrifique pour un nouveau tour de piste titré "The Haunting of Bly Manor". Cette nouvelle histoire adaptera "Le Tour d'écrou" et convoque une partie du casting de la précédente saison. Les premières images viennent d'arriver !

The Haunting of Bly Manor, une adaptation du Tour d'écrou

On ne cessera de dire tout haut à quel point The Haunting of Hill House est l'une des meilleures séries originales du catalogue Netflix. Le programme prend maintenant la forme d'une anthologie avec des saisons qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. La précédente histoire était tirée du bouquin de Shirley Jackson. Pour celle-là, c'est le célèbre Tour d’écrou d'Henry James qui sert de base. Une oeuvre culte de la littérature fantastique, qui a inspiré Jack Clayton pour Les Innocents. Beaucoup moins remarquable, une autre adaptation a vu le jour récemment : The Turning. L'histoire raconte l'arrivée d'une gouvernante (Victoria Pedretti) dans une incroyable maison. Un homme riche cherche quelqu'un pour veiller sur son neveu et sa nièce pendant ses nombreuses absences. La recrue va se rendre compte que des événements surnaturels se manifestent dans la propriété et que les enfants ont un comportement étrange.

Mike Flanagan reste aux commandes et rappelle plusieurs acteurs pour les placer dans d'autres rôles. En plus de Victoria Pedretti, les excellents Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, et Henry Thomas reviennent tous. La famille Crane est presque réunie au complet ! Il manque juste Carlo Gugino à l'appel... Une démarche à la American Horror Story, qui ne nous dérange pas parce que les personnes concernées ont été excellentes dans la première saison.

The Haunting of Bly Manor ne sera pas qu'une simple transposition du Tour d'écrou. Mike Flanagan a déjà expliqué dans une interview que la série allait s'intéresser à l'ensemble de l'oeuvre d'Henry James. Plusieurs de ses histoires vont être mélangées, avec toujours des fantômes comme argument fantastique. Voilà qui est très intéressant. La diffusion sera lancée à l'automne prochain sur Netflix.

Un paquet de premières images et une affiche

Netflix entame la promotion de The Haunting of Bly Manor avec une première fournée d'images diffusée par Vanity Fair. On y voit dessus la majeure partie du casting en action, sans que la/les menace(s) ne soit mise(nt) en évidence. L'horreur ne se manifeste jamais dans ces aperçus. Au mieux, on y sent une petite ambiance inquiétante dans quelques recoins de la demeure qui servira de décor principal, et dans des regards qui ne respirent pas la sérénité.





Si ce sont les personnages qui sont autant mis en avant, c'est peut-être parce que The Haunting of... n'est pas le genre de série à faire peur juste pour procurer des sensations fortes gratuites. On se rappelle que la première saison convoquait des fantômes pour souligner toute la dimension émotionnelle et dramatique du récit familial. Pour ces nouveaux épisodes, on attend au moins quelque chose du même niveau avec de l'intelligence et de la sensibilité. Le contraire serait plus que décevant de la part de Mike Flanagan, l'un des réalisateurs de genre les plus forts du moment. Mais ne vous inquiétez pas, la série risque de proposer quelques moments tendus quand le besoin se fera sentir ! La bande-annonce qui ne devrait plus tarder à sortir s'aventurera sûrement un peu plus sur le terrain de l'horreur. L'affiche officielle se charge, en attendant, de nous immerger à sa façon dans une ambiance angoissante :