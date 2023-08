The Idol : la série sulfureuse de HBO n'aura finalement pas de saison 2

"The Idol" n'aura pas droit à une saison 2. La série portée par The Weeknd et Lily-Rose Depp est annulée par HBO après une saison marquée par de nombreuses critiques négatives.

Terminé pour The Idol

Lancée sur HBO (disponible avec le Pass Warner en France) le 4 juin, la dernière création de Sam Levinson aura fait parler d'elle pendant plusieurs semaines. Avant même sa diffusion, The Idol a été accusée de "Torture Porn". Mais finalement, dans les faits, le show s'est avéré moins choquant qu'on se qu'on pouvait entendre.

Mettant en scène Lily-Rose Depp dans le rôle d'une star de la pop psychologiquement au plus mal, et qui fait la rencontre d'un homme manipulateur incarné par The Weeknd, The Idol n'est pas forcément une grande réussite, mais semble surtout avoir été mal interprétée - voir notre analyse de la série.

The Idol ©HBO

Ceci étant, les retours sur The Idol étaient assez négatifs. Et il semblait peu probable qu'une saison 2 voit le jour. Cela se confirme aujourd'hui via Deadline qui annonce que la série est annulée après une saison. D'après le média américain, les audiences de la saison 1 étaient plutôt bonnes et pouvaient être comparées avec celles de The White Lotus et Euphoria. Une semaine après la mise en ligne de l'épisode 1 de The Idol, celui-ci aurait enregistré 3,6 millions de vues, dépassant les 3 millions de The White Lotus (2021) et les 3,3 millions d'Euphoria (2019).

Sauf que HBO ne s'est évidemment pas basé uniquement sur ces chiffres pour prendre sa décision. Et voyant autant d'avis négatifs de la part de la presse et du public, il n'est pas si surprenant d'apprendre que le show s'arrête après une saison. Ce qui n'est pas forcément problématique. Le final de The Idol offrant une certaine conclusion.