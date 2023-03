The Last of Us : ce qu'on sait de la saison 2

La saison 1 de "The Last of Us" s'est terminée après neuf épisodes. Pour l'adaptation de la suite, "The Last of Us Part II", plusieurs détails ont déjà été donnés. Il faudra notamment plusieurs saisons pour couvrir toute l'histoire et des changements interviendront par rapport à l'œuvre d'origine.

HBO a réussi son adaptation de The Last of Us

La saison 1 de The Last of Us s'est conclue en beauté. Pour le dernier épisode de la série adaptée du jeu vidéo éponyme, le public était au rendez-vous avec 8,2 millions de spectateurs rien qu'aux Etats-Unis. Un chiffre impressionnant. D'autant plus avec la diffusion en même temps des Oscars, qui n'aura donc pas posé problème à HBO.

Ce succès, on le doit à Craig Mazin et Neil Druckmann (créateur du jeu), les deux showrunners qui ont su prendre le meilleur du jeu vidéo (voir notre avis). Pour rappel, The Last of Us se déroule dans un monde post-apocalyptique. On y suit Joel (Pedro Pascal), un homme chargé d'accompagner à travers l'Amérique Ellie (Bella Ramsey), une adolescente immunisée contre le virus qui a décimé l'humanité.

The Last of Us ©HBO

Attention, SPOILERS ! Dans l'épisode 9, le duo est plus proche que jamais. L'un et l'autre partage son passé tragique. Joel évoque sa tentative de suicide, et Ellie raconte la perte de Riley. On touche à un sommet d'émotion lorsque Joel avoue à demi-mot que, plus que le temps, c'est Ellie qui l'a aidé à guérir de la perte de sa fille.

Sauf que peu de temps après, les Lucioles les attaquent. À son réveil, Joel apprend qu'Ellie s'apprête à subir une opération mortelle mais qui devrait permettre de créer un vaccin. Ne pouvant perdre "son enfant" une deuxième fois, il se lance dans un massacre des Lucioles et repart avec Ellie. Lorsque cette dernière se réveille à son tour, il ne peut que lui cacher la vérité.

Des changements à venir

Alors que la première saison couvrait entièrement le jeu The Last of Us, la suite sera une adaptation du second jeu, The Last of Us Part II. Plusieurs détails ont déjà été donnés sur la manière dont HBO allait traiter un récit bien plus long et complexe. D'abord, comme on pouvait s'en douter, il faudra cette fois plusieurs saisons pour couvrir l'intégralité de l'histoire. C'est ce qu'a annoncé Craig Mazin dans une interview pour GQ, sans dévoiler le nombre exact de saisons.

Le showrunner a également précisé qu'il y aurait des changements à venir par rapport au jeu.

Certaines des choses qui m'enthousiasment le plus (dans la partie II) sont les changements dont nous avons discuté et le fait de voir l'histoire reprendre vie dans cette autre version. Je pense que c'est excitant parce que cela s'appuie sur les sentiments que vous avez ressentis dans le jeu, très fortement, d'une nouvelle manière.

Bella Ramsey - The Last of Us ©HBO

Une déclaration qui peut surprendre quand on voit à quel point la saison 1 de The Last of Us est restée collée à l'œuvre d'origine. Mais il sera intéressant de voir les changements qui seront effectués. Craig Mazin affirme tout de même que certains éléments resteront "identiques", mais d'autres viendront "enrichir" l'histoire. À ce sujet, on sait notamment que la relation entre Joel et Ellie continuera d'être explorée et qu'il y aura, comme dans le jeu, une utilisation de flashbacks.

Enfin, alors que la saison 1 présentait assez peu d'infectés, la saison 2 en montrera davantage et de différents types. Les spores, qui jusqu'à présent étaient remplacées par des vrilles, seront cette fois utilisées dans les prochains épisodes.

Casting et date de diffusion pour la saison 2

Du côté du casting, on ne sait pas encore qui incarnera les nouveaux personnages. Néanmoins, il a été confirmé que Bella Ramsey continuera d'incarner Ellie dans cette suite qui se déroule plusieurs années après. Il faudra attendre un peu avant de savoir qui incarnera Abby et Dina, deux des personnages les plus importants de The Last of Us Part II.

La saison 2 de la série devrait commencer son tournage prochainement, potentiellement au printemps d'après Pedro Pascal, mais au moins durant cette année 2023. La diffusion des prochains épisodes n'arrivera donc pas avant 2024, voire 2025.