The Last of Us : la saison 2 est confirmée par HBO

Moins de trois semaines après son lancement, la série "The Last of Us" obtient déjà un renouvellement pour une saison 2 de la part de HBO. Le récit du jeu "The Last of Us Part II" devrait donc être la base des prochains épisodes commandés.

Deux épisodes et déjà une saison 2

Il n'aura fallu que deux épisodes pour convaincre HBO de renouveler The Last of Us pour une saison 2. Il faut dire que dès ses débuts le show a fait très fort en permettant à la chaîne de réaliser une de ses meilleures audiences depuis plus de dix ans ! Après quoi, l'épisode 2 a confirmé que le public était bien au rendez-vous en affichant une croissance de 22% par rapport au précédent. Et histoire de bien faire les choses jusqu'au bout, la presse s'est également montrée très enthousiaste sur le show.

Avec tous ces éléments, il semblait évident qu'une deuxième saison allait être commandée. Mais on ne pensait pas avoir une confirmation aussi vite. L'information nous vient néanmoins du compte officiel de HBO Max. Une très bonne nouvelle quand on sait ce qui peut nous attendre par la suite.

The Last of Us Part II également adapté

Rappelons que The Last of Us est tiré d'un jeu vidéo que couvre entièrement la saison 1. On suit ainsi Joel et Ellie qui traversent une Amérique dévastée par une pandémie vingt ans auparavant et peuplée d'infestés. Une suite est sortie sept ans plus tard, The Last of Us Part II (2020), et se déroule quelques années après.

The Last of Us ©HBO

Si le premier jeu était déjà très émouvant, le second est absolument éprouvant. Le récit est également plus complexe avec d'autres personnages qui évoluent grandement au fil des heures jouées. D'après nous, cet opus pourrait être adapté sur plusieurs saisons. Et étant donné le succès de la série, HBO devrait songer à ne pas se limiter à deux saisons. Mais il est encore bien trop tôt pour affirmer quoi que ce soit pour le moment. On peut en tout cas se ravir de la confiance affichée pour The Last of Us.

La série est diffusée sur HBO aux Etats-Unis et est disponible sur Prime Video en France.