The Last of Us : la série fait des débuts fracassants

Pour son premier épisode, "The Last of Us" a attiré du monde ! HBO a enregistré une de ses meilleures audiences depuis plus de dix ans. Des chiffres encourageants et qui ne concernent que le public américain.

The Last of Us cartonne déjà

The Last of Us vient de débuter aux Etats-Unis sur HBO. En France, c'est Prime Video qui a récupéré les droits de diffusion de la série adaptée du jeu vidéo éponyme et qui propose les épisodes en US+24. Un très bon coup de la part du service de streaming qui s'offre également l'ensemble des séries HBO et les 12 chaînes du groupe Warner. Pour accéder à ces programmes, il faudra s'abonner au Pass Warner, disponible à partir de mars 2023.

Le public a donc pu apprécier le premier épisode de The Last of Us, portée par Pedro Pascal et Bella Ramsey. La grande force du show est de s'adresser autant aux fans du jeu vidéo qu'à un nouveau public, sans se contenter d'un simple copier/coller de l'œuvre originale. Les créateurs Craig Mazin et Neil Druckmann amenant d'autres éléments et permettant d'approfondir un peu plus l'histoire des personnages principaux.

Pour rappel, le récit se déroule dans un monde post-apocalyptique, vingt ans après le début d'une pandémie qui a vu des humains se transformer en créatures violentes. Un homme, Joel, va être chargé d'emmener Ellie, une adolescente, à un groupe de rebelles appelés les Lucioles. Car Ellie semble être immunisée contre le virus, ne s'étant pas transformée après la morsure d'un infecté. Elle pourrait alors permettre la création d'un vaccin. Mais le duo devra avant cela affronter différentes épreuves qui les rapprocheront.

Les meilleurs débuts après House of the Dragon

En commandant une adaptation du jeu vidéo The Last of Us, HBO semble avoir encore une fois fait un pari gagnant. La chaîne a connu un important succès ces dernières années avec Game of Thrones (2011-2019) et a récidivé récemment avec le spin-off House of the Dragon. Mais les débuts de The Last of Us sont également très positifs. Comme le révèle Deadline, l'épisode 1 a tout simplement été le second meilleur démarrage d'une série depuis 2010. En comptant les chiffres de la télévision linéaire et ceux de la plateforme HBO Max, l'audience aux Etats-Unis chiffre à 4,7 millions de spectateurs.

The Last of Us ©HBO

Pour se faire une meilleure idée de ce que cela représente, la dernière fois qu'un premier épisode avait attiré autant c'était donc en 2010 avec les débuts de Boardwalk Empire (4,81 millions de spectateurs). Précisons tout de même qu'à l'époque HBO Max n'existait pas. Cependant, ce résultat de The Last of Us représente tout de même quasiment le double de l'audience d'Euphoria saison 2 (2,4 millions pour l'épisode 1). Enfin, si ce nouveau show arrive second, c'est parce qu'House of the Dragon avait, de son côté, attiré l'été dernier plus de 9,9 millions de spectateurs.

Évidemment, House of the Dragon avait avec lui un public large grâce à Game of Thrones. Même si The Last of Us a été un grand succès du jeu vidéo, sa popularité n'est pas comparable. En tout cas, ces débuts doivent rassurer la chaîne qui n'a pas lésiné sur les moyens pour produire la série.

Le prochain épisode sera disponible sur Prime Video le 23 janvier.