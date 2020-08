The Last of Us : la série contiendra une scène coupée du jeu

L'amour que l'on porte à "The Last of Us" engendre une crainte proportionnelle à l'heure où une série HBO se prépare. Quelques éléments tendent à nous rassurer et Craig Mazin nous appâte en teasant une scène coupée des jeux qui se retrouvera à la télévision.

The Last of Us : les jeux et maintenant la série

Le premier The Last of Us restera l'un des grands titres des années 2010 sur nos consoles. Ce jeu post-apocalyptique se déroule des années après que les hommes soient tombés face à un virus qui a transformé les gens en zombies. Les quelques survivants doivent s'adapter à ce nouveau monde en ruines et doivent à la fois lutter contre les créatures qui le peuplent, ainsi que contre leurs propres congénères. Le jeu nous fait suivre Joel et Ellie, un tandem qui reconstruit un schéma père/fille. Carton commercial et plébiscité par la critique, le premier épisode vient d'obtenir une suite cette année. Avant sa sortie, une série pour HBO a été annoncée, sans date de sortie, avec Neil Druckmann (le créateur des jeux) et Craig Mazin (Chernobyl) pour diriger le show.

Des ajouts inédits à la télévision

Dès qu'un jeu est porté au cinéma ou à la télévision, les joueurs affichent rapidement leur méfiance, les transpositions passées n'ayant que trop rarement donné des bonnes choses. Craig Mazin a expliqué auprès de Must Watch que nous allions découvrir des choses inédites dans la série The Last of Us, y compris une scène coupée du premier épisode. S'il ne dit pas de quoi il est question, il promet que ce passage risque d'être choquant et de ne pas laisser insensibles les fans. Lorsqu'ils tomberont dessus, il y a de fortes chances pour qu'ils soient "bouche bée."

D'une manière plus générale, la série ne veut pas remplacer les jeux mais les compléter, et plusieurs idées qui n'ont pas été exploitées par le passé le seront dans cette extension pour la télé. Le gros de la trame devrait évidemment reprendre ce que l'on connaît déjà, avec les deux personnages dans ce monde hostile. Dans une précédente interview, Craig Mazin notait que les changements qui seront effectués ont uniquement vocation à compléter l'univers en place. Pas question de le chambouler, mais davantage de le pousser encore plus loin. Les intentions, c'est une chose. Le résultat, c'en est une autre. Avec le créateur des jeux et le network HBO, on sent que ce projet se monte avec des bonnes personnes. Nous commencerons à y voir un peu plus clair quand les deux acteurs principaux auront été choisis.