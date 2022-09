The Last of Us : les infectés se dévoilent dans le trailer de l'adaptation

Un mois après le court aperçu dévoilé par HBO dans une vidéo promotionnelle, "The Last of Us" a enfin droit à une véritable bande-annonce. Des images qui rappellent des séquences emblématiques du jeu vidéo culte et qui laissent espérer un voyage aussi émouvant que brutal.

The Last of Us : HBO s'attaque à un jeu vidéo incontournable

Sorti en 2013, The Last of Us s'est rapidement imposé comme l'un des jeux les plus appréciés de son époque, ayant même droit à une suite également acclamée en 2020. L'an prochain, les fans pourront découvrir l'adaptation télévisuelle produite par HBO, qui s'offre une première bande-annonce mélancolique et lugubre. Ces images annoncent une transposition fidèle de l'oeuvre horrifique créée par Neil Druckmann, qui a développé la série au côté de Craig Mazin, auquel on doit Chernobyl.

The Last of Us ©HBO

The Last of Us se déroule dans un monde post-apocalyptique où une pandémie causée par le cordyceps, un champignon, a décimé la majeure partie des États-Unis depuis plusieurs années. Les infectés connaissent plusieurs stades d'évolution, se transformant d'abord en coureurs, puis en rôdeurs, en claqueurs et enfin en colosses. Des créatures aussi répugnantes que redoutables auxquels les deux personnages principaux doivent échapper, en plus d'affronter la cruauté humaine.

Pedro Pascal et Bella Ramsey survivent

Après s'être révélés pendant une vingtaine de secondes dans une vidéo promotionnelle annonçant les futurs programmes de HBO, Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) se dévoilent davantage dans cette bande-annonce. Cet aperçu reprend plusieurs séquences emblématiques du jeu et laisse espérer une relation particulièrement touchante entre les deux personnages principaux. En prenant la fuite d'une zone de quarantaine où les libertés sont bafouées, Joel et Ellie vont vivre un périple bouleversant et sanglant, ce que retranscrit parfaitement ce trailer.

Nick Offerman, Storm Reid, Gabriel Luna, Murray Bartlett, Anna Torv, Merle Dandridge et Melanie Lynskey complètent la distribution du programme. À la réalisation, on retrouve notamment Ali Abbasi (Border, Les Nuits de Mashhad), Jeremy Webb (The Punisher, Umbrella Academy), Liza Johnson (Elvis & Nixon, Physical) ou encore Kantemir Balagov (Une grande fille). La série sortira courant 2023.