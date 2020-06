The Mallorca Files sur France 2 : c'est quoi cette série policière ?

"The Mallorca Files", une nouvelle série policière originaire de Grande-Bretagne et créée par Dan Sefton, sera disponible dès le 22 juin sur France 2. Mais de quoi ça parle au juste ?

The Mallorca Files ça raconte quoi ?

The Mallorca Files, le nouveau programme de France 2, s'articule autour du personnage de Miranda Blake. Cette dernière, inspectrice anglaise accro au travail, est détachée sur l'île de Majorque. Ce qui n'était supposé représenter qu'une mission ponctuelle vite oubliée prend bien vite un autre tournant. Blake, à qui l'humour est une notion étrangère, se retrouve à faire équipe avec Max, un policier allemand doublé d'un bon vivant. Le duo dysfonctionnel est dès lors chargé des affaires qui impliquent des ressortissants étrangers.

Une série policière atypique

Oui, le programme britannique s'inscrit comme l'énième série policière diffusé sur France Télévisions. Le polar reste le genre de prédilection des spectateurs, mais une once d'originalité est toujours bonne à prendre. Le showrunner Dan Sefton a pour habitude de proposer des séries atypiques. Parmi ses précédentes créations, on peut ainsi compter le thriller Paranoïa. The Mallorca Files ne devrait donc pas faire exception à la règle !

L'auteur a aussi travaillé sur Meurtres au Paradis, qui a aussi comme toile de fond un décor peu usité pour le genre. Somme toute, The Mallorca Files c'est un duo improbable issu de cultures différentes, enquêtant de surcroît sur l'île de Majorque : voilà qui n'est pas commun. Espérons maintenant que les différentes intrigues de la saison seront à la hauteur de nos attentes.