The Mandalorian : le réalisateur d'Ant-Man pour un épisode de la saison 2

La première saison de "The Mandalorian" s'est achevée dernièrement chez nous et il faudra attendre quelques mois pour découvrir la seconde. Peyton Reed, le réalisateur des deux films sur Ant-Man, s'est installé aux commandes d'un de ces prochains épisodes.

Avec l'arrivée récente de Disney+ en France, nous avons enfin pu avoir légalement la première saison de The Mandalorian. Un décalage regrettable provoqué par la mise en service de la plateforme de manière décalée. Mais que l'on se rassure, la saison 2 sera diffusée en même temps pour tout le monde. Elle continuera de suivre Pedro Pascal dans le costume du héros taiseux, toujours accompagné par un Baby Yoda à protéger. La première saison s'est achevée sur l'arrivée de Giancarlo Esposito en Moff Gideon. Il devrait être le grand méchant de la prochaine salve d'épisodes, rendant ainsi l'histoire plus dense avec un seul fil narratif. La précédente avait tendance à s'éparpiller dans des petites aventures à droite et à gauche plutôt que de tenir un unique cap. Quoi qu'il nous attende, il faut voir sur le long terme car une saison 3 est déjà officiellement sur les tablettes.

Avant de penser à ce futur plus lointain, intéressons-nous à la saison 2 de The Mandalorian et à son line up de réalisateurs. La première avait fait fort de ce côté et certains noms sont sur le retour. On sait notamment que Jon Favreau, Dave Filoni et Rick Famuyiwa ont tous réalisé au moins un des prochains épisodes. L'acteur Carl Weathers en aurait, à priori, aussi dirigé un. On peut dorénavant ajouter que Peyton Reed a aussi pu travailler sur la série. Le réalisateur a publié sur Twitter une photo de sa chaise sur la plateau avec le casque de Mando :

De Marvel à Star Wars

Peyton Reed s'est fait connaître dans le cinéma américain avec des films comiques ou romantiques. C'est en venant travailler chez Marvel pour Ant-Man et sa suite qu'il a pris une autre dimension - il sera aussi responsable du troisième volet. Pas étonnant donc qu'il se retrouve maintenant dans l'univers Star Wars. On ajoutera également que Robert Rodriguez vient de confirmer aussi qu'il sera responsable d'un autre épisode. Tout ça nous permet d'y voir plus clair dans l'équipe qui a été convoquée pour cette nouvelle aventure. Avec six réalisateurs connus, il semblerait que personne d'autre ne viendra agrandir cette liste - à moins d'une grosse surprise de dernière minute. À notre grand regret, Taika Waititi a confirmé qu'il ne reviendrait pas cette fois, mais il sera responsable d'un prochain film Star Wars. Ça compense, non ?

La saison 2 de The Mandalorian est attendue en octobre prochain, à une date encore non précisée.