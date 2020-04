The Mandalorian : Disney+ annonce un docu-série en guise de making-of

La France a enfin la possibilité de suivre la série événement "The Mandalorian" depuis que Disney+ a débarqué chez nous. Il en aura fallu du temps par rapport à la diffusion aux USA. Un docu-série va être diffusé en complément pour nous immerger dans les coulisses du programme.

The Mandalorian aura été le produit d'appel parfait qui a propulsé Disney+ lors de son décollage. La marque Disney dans son ensemble est très attractive mais il fallait un programme exclusif fort pour son arrivée sur le marché et cette série Star Wars correspondait parfaitement à ça. La France peut actuellement voir (légalement) de quoi il en retourne depuis que la plateforme est disponible chez nous. Les premiers épisodes ont été diffusés d'un coup puis la suite se déroule normalement au rythme d'un segment par semaine.

Avant de sortir d'autres séries inédites dans l'univers de Star Wars (deux sont en préparations, une sur Obi-Wan et l'autre sur Cassian Andor), la firme veut en remettre une couche avec The Mandalorian en proposant un docu-série qui va en explorer les coulisses. Une sorte de making-of qui racontera comment l'équipe a donné vie au programme. Nul doute que les fans de Star Wars seront intéressés. Mais pas uniquement eux. Tous les fans de cinéma adorent quand ils ont l'occasion de voir l'envers du décor et d'être aux côtés de professionnels qui sont en plein dans leur boulot.

Découvrez les secrets de The Mandalorian dans ce docu-série

Le docu-série s'étendra sur huit épisodes et alternera entre des images du tournage ainsi que des classiques interviews. Nous verrons passer les principaux concernés, comme Jon Favreau (le créateur), Pedro Pascal (l'interprète de Mando) ainsi que le reste du casting et de l'équipe technique. Pour ceux qui sont passés à côté, nous devrions en voir plus en ce qui concerne le tournage en studio avec des grands écrans en fond qui projettent les images des décors. Nous avions pu apercevoir cette technique dans des images du plateau mais la série ne manquera pas de dire quelques mots sur le sujet. Nous devrions aussi mieux voir comment ILM a exploité des images des anciens Star Wars pour certains effets visuels.

Ce nouveau programme dénommé Disney Gallery : The Mandalorian (en VO) arrivera le 4 mai prochain sur la plateforme. En France, cette date tombe juste après la diffusion du dernier épisode de la saison 1. Ce supplément permettra de prolonger le plaisir et d'attendre la saison suivante qui n'est pas prévue avant octobre 2020.

Pour vous abonner à Disney+ cliquez ici.