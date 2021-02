The Mandalorian : Gina Carano virée, quel avenir pour Cara Dune ?

Les récentes positions politiques de Gina Carano et son activité sur les réseaux sociaux ont poussé Disney à la retirer de la série à succès "The Mandalorian". Une décision qui amène une question sur le personnage de Cara Dune : sera-t-elle encore présente dans la série sous les traits d'une autre actrice ?

Clap de fin pour Gina Carano

En novembre 2020, une partie des fans de The Mandalorian avait réclamé le départ de Gina Carano. Nous étions dans une période mouvementée politiquement aux Etats-Unis, avec les élections présidentielles. L'actrice s'était positionnée dans le camp de ceux qui étaient convaincus que les votes étaient truqués. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'elle s'exprimait publiquement sur des sujets clivants. La théorie du complot avait déjà été évoquée de son côté et quelques déclarations transphobes étaient également à déplorer.

Tout était réuni pour que Lucasfilm, détenu par Disney, réagisse. L'entreprise se veut ouverte au grand public et accepte très difficilement les polémiques qui peuvent ternir son image. L'un des exemples populaires de ces dernières années est celui de James Gunn. Le metteur en scène a été mis à la porte après des tweets humoristiques de mauvais goût - il a depuis été rappelé.

The Mandalorian ©Disney+

La sentence a fini par tomber

L'année dernière, le studio n'avait pas souhaité se positionner sur le cas Gina Carano car nous étions encore en pleine diffusion de la saison 2 de The Mandalorian. Et que l'actrice était visible dedans. Avec un rôle bien moins important que lors de la première salve d'épisodes, mais elle était bien là. Pas question de lancer un bad buzz à ce moment.

Maintenant que la diffusion s'est achevée depuis des semaines, une décision radicale a été prise. La principale concernée ne pourra plus camper la badass Cara Dune, ni dans cette série, ni ailleurs. Car Disney, sans ces polémiques, avait l'intention de l'utiliser à plusieurs reprises. The Hollywood Reporter nous apprend que l'actrice était en train de négocier une augmentation de salaire (l'actuel était compris en 25 000 et 50 000 dollars par épisode de The Mandalorian) pour ses futures apparitions dans l'univers Star Wars. Elle était notamment fortement pressentie pour se manifester dans Rangers of the New Republic. D'après le média américain, nous aurions aussi pu la voir dans d'autres shows.

Quel avenir pour Cara Dune ?

Cara Dune était promise à un bel avenir si celle qui la portait n'avait pas fait de vagues. Nous étions même partants pour qu'un spin-off lui soit entièrement dédié. Le personnage peut-il encore se signaler sur Disney+ ? La question se pose. Dans un premier temps, The Hollywood Reporter a avancé que Lucasfilm pouvait conserver le rôle et qu'un recasting était d'actualité. Peu de temps après, une mise à jour a été effectuée pour préciser qu'aucune autre actrice n'allait reprendre ce rôle. C'est donc bien la fin pour Cara Dune. Dommage, car le public avait vraiment adoré son caractère et sa complémentarité avec Mando.

Gina Carano a eu l'opportunité de se reprendre avant d'être virée. The Hollywood Reporter, toujours, explique que plusieurs avertissements préliminaires ont été lancés en amont de la sanction finale. Elle n'a pas daigné les prendre en considération et se retrouve aujourd'hui lâchée par une partie de l'industrie. Ce qui ne l'empêche pas de penser à comment rebondir. Elle a déjà annoncé qu'elle allait réaliser son premier long-métrage et son état d'esprit n'est pas prêt de changer. On a vu des soutiens se manifester sur les réseaux sociaux pour dénigrer le comportement de Disney/Lucasfilm (avec le #CancelDisneyPlus) et saluer ses prises de position. Tout va être fait pour qu'elle soit le moins affiliée à la marque Star Wars à l'avenir. Un processus qui a débuté avec le retrait des figurines à son effigie.