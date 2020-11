The Mandalorian : les macarons de Baby Yoda sont en vente

Au milieu des premières révélations qui commencent à tomber dans la saison 2 de "The Mandalorian", le mignon Baby Yoda continue de se faire remarquer et il a cette fois les crocs. Les fameux macarons qu'il vole à un enfant dans le dernier épisode sont désormais disponibles à la vente.

Baby Yoda a tout le temps faim !

Depuis qu'il a fait son apparition dans The Mandalorian, Baby Yoda est devenu la mascotte de la série. Tout le monde n'a eu d'yeux que pour lui lors de ses premiers pas et il continue d'étaler sa mignonnerie dans la seconde saison. Les récentes révélations ont expliqué pourquoi il était si important. Moff Gideon et son armée se sont lancés dans des expériences pour concevoir une nouvelle race de soldats. L'Enfant leur est absolument nécessaire pour qu'ils puissent prélever son sang et continuer leurs tests. Le plan n'est pas encore clairement expliqué mais il se peut que le méchant de la série veuille créer des soldats qui manient la Force. Une autre théorie va encore plus loin en évoquant la possibilité que Snoke soit le fruit de ces expériences, permettant ainsi de créer un lien avec la dernière trilogie en date.

Vous aurez compris que Baby Yoda reste essentiel dans les enjeux mais, dans le feu de l'action, il ne sert pas à grand chose. Les quelques fois où il s'illustre, c'est pour faire des bêtises (après tout, ce n'est qu'un enfant) ou pour manger. Tout le monde aura remarqué que ce tout petit corps abrite un gros mangeur qui obtient toujours ce qu'il veut. Mando lui offre un plat dans une cantina, il déguste quelques œufs de la Femme grenouille (ce qui a d'ailleurs déclenché une polémique) et, dans le dernier épisode, on l'a vu manier la Force pour... Voler un paquet de macarons bleus. Il aura pourtant essayé, dans un premier temps, d'en réclamer un normalement. Mais le petit garçon qui les possédait n'avait aucune intention de lui en donner.

Les macarons sont en vente (à un prix fou)

Cette scène n'a pas échappé à l'entreprise Williams Sonoma, qui vient de mettre en vente des paquets de macarons identiques à ceux de la série. Ils ont exactement la même couleur et leur goût est à la vanille. L'idée est rigolote mais elle n'est pas si accessible que ça. Déjà, impossible d'en commander en France. Ce qui douche nos espoirs de se faire un goûter en référence à Baby Yoda. Puis, même si la livraison chez nous était disponible, on y réfléchirait à deux fois avant d'en acheter à cause de son prix délirant de 50 dollars pour un paquet de 12 gâteaux.

©Williams Sonoma

On sait que les macarons classiques ont souvent un prix un peu élevé car ils ne sont pas si simples à faire. Mais là, on paie clairement l'affiliation à la marque Star Wars plus qu'une vraie expérience gustative. Vous vous rendrez compte en regardant le marché que le prix est bien supérieur à ce qu'on trouve chez des spécialistes renommés. Pour prendre un exemple concret, un coffret de 12 macarons chez le chef Pierre Hermé coûte dans les 35 euros. Et là, on sait que la qualité est présente lors de la dégustation. Mais connaissant les fans, l'initiative devrait rencontrer un petit succès aux Etats-Unis. À l'inverse de nous, les Américains sont très portés sur les snacks qui ont un lien avec la pop culture. Il existe toutes sortes de collations chez eux et des goûts parfois improbables.