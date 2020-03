The Mandalorian : Michael Biehn (Terminator) au casting de la saison 2

La très recommandable série Star Wars, "The Mandalorian", accueille dans ses rangs quelques nouvelles recrues pour la saison 2. Michael Biehn, un habitué du cinéma de James Cameron, débarque dans le show dans la peau d'un chasseur de primes.

La fin d'année dernière aura été contrastée pour Lucasfilm. La réussite The Mandalorian sur Disney+ a été un beau coup mais la sortie de L'Ascension de Skywalker a mis la franchise Star Wars au cœur de débats agités. Les Français qui n'ont pas encore découvert la série se faisaient une joie d'assister à son lancement prévu cette semaine, en même temps que la plateforme, sauf que le coronavirus a provoqué un changement de dernière minute et c'est finalement le 7 avril que ce sera possible. Cette arrivée plus tardive en France n'empêche pas l'avancement de la préparation de la seconde salve d'épisodes. On peut même dire que la production a eu la chance de se boucler avant que tout parte en vrille avec la pandémie.

The Mandalorian sera toujours menée par Pedro Pascal, et avec Giancarlo Esposito qui prendra de l'importance dans la peau du méchant Moff Gideon. Gina Carano et Carl Weathers seront aussi toujours de la partie, tout comme la mascotte Baby Yoda, à propos de laquelle on attend plus d'informations. Une récente rumeur, encore non confirmée, annonçait que Rosario Dawson pourrait incarner Ahsoka Tano. Et maintenant The Hollywood Reporter rapporte une information plus certaine en dévoilant que Michael Biehn sera une des nouvelles têtes présentes dans la saison 2. Pas de détails majeurs sont donnés sur l'identité de son personnage, si ce n'est qu'il devrait être un chasseur de primes qui a un passif avec Mando.

Un habitué du cinéma de James Cameron rejoint The Mandalorian

Disparu de la circulation depuis un moment ou réduit à tourner dans des projets peu significatifs, Michael Biehn s'est surtout fait connaître dans les années 80, avec notamment quelques rôles chez James Cameron. Il a été Kyle Reese dans Terminator, le lieutenant Hiram Coffeyet dans Abyss et le caporal Dwayne Hicks dans Aliens, le retour. Il s'y connaît un peu en SF et c'est avec plaisir qu'on le retrouve enfin sur un projet important. The Mandalorian a jusque-là fait toujours preuve de bon goût dans le choix des acteurs et actrices secondaires. Espérons que cette tendance se confirme !

La seconde saison est attendue pour octobre 2020 sur Disney+.