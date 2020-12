The Mandalorian : qu'attendre de la saison 3 ?

La saison 2 de "The Mandalorian" a offert un sacré spectacle lors de son final. De quoi nous permettre de nous demander ce que la suite nous réserve. Si vous n'êtes pas à jour dans les épisodes, il est déconseillé de lire cet article car il contient plusieurs spoilers majeurs.

The Mandalorian saison 2 : une fin marquante

On n'a pas eu besoin d'attendre la fin de la seconde saison pour savoir que The Mandalorian en aura une troisième (en décembre 2021). Portée par un succès populaire qui ne faiblit pas, la première série Star Wars en prises de vue réelles a encore marqué des points cette année. Lucasfilm tient quelque chose qui marche, après la déception de la dernière trilogie. Le public - les fans et les spectateurs plus occasionnels - s'accordent à dire que The Mandalorian vaut le coup d'œil. On les rejoint, encore plus depuis que l'on a pu voir la seconde salve d'épisodes dans son entièreté. La série revoit ses ambiances à la hausse, distillant des références logiques et exaltantes dans le cadre d'un spectacle d'action bien emballé.

Le final de cette saison ne peut pas laisser dans l'indifférence. Pas forcément grâce à ses combats mais plus par rapport à sa dernière partie, durant laquelle une figure emblématique fait son apparition : Luke Skywalker. Le célèbre Jedi au sabre laser vert vient en aide à nos héros, menacés par un régiment de Dark Troopers. Quand un X-Wing est apparu à l'écran, notre cœur s'est mis à palpité. Et si ? Oui, c'est bien lui. Attiré par la Force de "Baby Yoda", le fils de Dark Vador est mieux placé que quiconque pour le prendre sous son aile. Nous avions émis l'hypothèse de son apparition dans une théorie et force est constater que nous n'étions pas dans le faux. L'épisode marque donc, pour de bon, la séparation entre Mando et l'Enfant.

Luke reviendra-t-il dans la saison 3 ?

The Mandalorian ©Disney+

Cette question ne peut qu'émerger après cet épisode. "Baby Yoda" est l'une des stars de la série. La suite fera-t-elle le choix de se passer de lui ? À en juger par la tournure que prend la scène, on a l'impression que ce sont des adieux qui viennent d'avoir lieu. Pour l'occasion, Mando a même daigné retirer son casque - l'émotion aurait eu plus de mal à passer dans le cas contraire. La popularité de Grogu n'est plus à faire, les fans l'adorent et il s'est déjà fait une place dans la pop culture. On ne peut exclure le fait qu'il se montrera possiblement dans une prochaine saison et, si c'était le cas, on voit mal comment Luke ne pourrait pas être avec lui. Mark Hamill avait déclaré après L'Ascension de Skywalker qu'il en avait terminé avec ce rôle. Un mensonge, car c'est d'une certaine façon lui, en mode rajeuni, qui se présente dans The Mandalorian. Le mieux pour la suite, de notre point de vue, est de ne pas insister avec les figures des trilogies cinéma. L'apparition de Luke fait sensation parce qu'elle est une surprise, qu'elle a du sens par rapport au développement de "Baby Yoda" mais le Jedi a de maigres chances de devenir une tête importante à l'avenir. Avec ce retour, Jon Favreau vient sûrement de conclure avec brio l'arc scénaristique dédié à la protection de l'Enfant.

Une nouvelle histoire déjà amorcée

The Mandalorian n'a pas fait qu'inviter à la fête des personnages connus au cinéma (Luke et Boba Fett). La série a largement puisé dans l'univers des séries animées, en permettant par exemple à Bo-Katan Kryze d'être impliquée. À la fin de la première saison, nous nous doutions qu'elle allait débarquer ou, au moins, qu'elle serait évoquée. Avant Moff Gideon, c'est elle qui a détenu le Darksaber. Sans surprise, elle veut retrouver le méchant pour lui soutirer son arme. Ses intérêts convergent avec ceux de Mando dans le final de la saison 2. En récupérant le Darksaber, elle peut aspirer à régner sur Mandalore et lui redonner de sa superbe. C'était sans compter sur une bourde de Mando, qui gagne l'arme à l'issu d'un combat contre Moff Gideon. Ce dernier lui apprend que l'épée s'obtient qu'en vainquant celui qui la possède.

The Mandalorian ©Disney+

Notre héros vient donc de s'attribuer le statut de roi des siens et d'une position sur le trône. On sent toute la frustration de Bo-Katan face à cette situation. Voudra-t-elle le récupérer ou acceptera-t-elle son sort ? On opte pour la seconde option. Din Djarin a une responsabilité à laquelle il ne s'attendait pas et la saison 3 risque de raconter comment il accepte d'être à la tête d'une nouvelle ère mandalorienne.

Pour finir, quel méchant peut succéder à Moff Gideon ? Il vient d'être neutralisé mais quelqu'un d'autre est tout désigné pour prendre sa place : le Grand Amiral Thrawn. Ahsoka Tano l'a évoqué lors de son apparition sans qu'il ne se signale ensuite dans la série. Tout logiquement, c'est dans le spin-off Ahsoka qu'il devrait le faire. Mais n'excluons pas l'idée qu'il puisse être au-dessus de Moff Gideon et l'une des prochaines menaces de The Mandalorian.