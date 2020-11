The Mandalorian S2E3 : découvrez l'hommage de Bryce Dallas Howard à son père

La comédienne Bryce Dallas Howard a mis en scène l'épisode 3 de la saison 2 de « The Mandalorian ». Un nouveau volet très apprécié par les fans puisque son récit fait enfin avancer l'intrigue de la série. La réalisatrice en a aussi profité pour glisser un hommage à son père.

The Mandalorian saison 2 épisode 3

Le vendredi 13 novembre dernier, Disney + a dévoilé le troisième épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Un nouvel opus passionnant qui a réveillé les fans. Réalisé par Bryce Dallas Howard, notamment célèbre pour son rôle de Claire Dearing dans la saga Jurassic World, ce nouvel épisode réserve de nombreuses surprises. L'intrigue révèle de nouveaux éléments et présente des personnages bien connus des fans de la licence. Des protagonistes déjà croisés dans les séries animées Clone Wars et Rebels. Un nouvel épisode qui a en tout cas fait l'unanimité chez les fans.

L'hommage de Bryce Dallas Howard à son père

Ce que les gens savent peut-être moins, c'est que Bryce Dallas Howard est la fille de Ron Howard, le célèbre réalisateur qui a notamment mis en scène quelques classiques comme Willow, Apollo 13, Le Grinch ou encore Un Homme d'Exception. Le cinéaste a par ailleurs lui aussi fait un détour par la franchise Star Wars puisqu'il a mis en scène Solo : A Star Wars Story en 2018.

Ainsi, Bryce Dallas Howard a décidé de rendre un petit hommage à son père dans le dernier épisode de The Mandalorian. Certains téléspectateurs ont remarqué que la comédienne a inclus un clin d’œil discret au travail de son père. Une révérence flatteuse à Apollo 13, l'un des grands films de Ron Howard. En effet, au début de cet épisode 3, lorsque le Razor Crest se crash sur la planète Trask, son entrée dans l'atmosphère ressemble beaucoup à celle de la navette dans Apollo 13. C'est vrai que lorsque les deux scènes sont mises l'une à côté de l'autre, il y a une ressemblance indéniable. Bryce Dallas Howard a par la suite elle-même confirmé cette similitude.

L'attention portée aux détails est par ailleurs assez impressionnante, notamment face à la synchronisation parfaite des deux séquences. Bryce Dallas Howard a en tout cas signé un hommage approprié, qui ne dénature pas The Mandalorian, et qui demeure suffisamment subtil pour être un délicieux easter egg. Qui avait remarqué ?